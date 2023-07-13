Гафин: «Результат идет на первом месте, потому что игра без результата мало кому интересна»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «Известиям» рассказал, почему на пост главного тренера назначили Марцела Личку.
— Почему при выборе главного тренера вы остановились на Марцеле Личке?
— Потому что Личка — тренер, соответствующий тем параметрам, которые мы хотим видеть: стиль игры, организация, дисциплина в команде. Это тренер, который каждый сезон достигает результатов. Который ставит симпатичную игру. Эта игра нравится зрителям. Поэтому и остановили свой выбор на Личке.
— Какая первоочередная задача перед ним стоит: красивый футбол или успешные результаты?
— Безусловно, результат идет на первом месте, потому что игра без результата мало кому интересна. Что касается футбола, то мы хотим, чтобы это был футбол Лички.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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