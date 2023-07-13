Гафин сомневается, что следом за Бальбуэной в Россию вернутся другие легионеры

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «Известиям» рассказал, как удалось убедить вернуться в Россию Фабиана Бальбуэну.

— Мы много раз говорили, что оставались с Фабианом в нормальных человеческих отношениях, когда он год назад уходил, — сказал Гафин. — И продолжали оставаться в таких отношениях в течение всего года. Поэтому все обстоятельства сложились таким образом, что Фабиан принял для себя решение продолжать выполнять контракт с «Динамо».

— Может вернуться кто-то еще из уехавших год назад легионеров?

— Я сильно сомневаюсь.