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Мостовой: «Однозначно, 7:1 со «Спартаком» — лучший момент текущего сезона»

Полузащитник «Зенита» Мостовой назвал разгром «Спартака» лучшим моментом в сезоне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил лучший и худший моменты сезона-2021/22 для своей команды.

«Однозначно, 7:1 со «Спартаком» — лучший момент текущего сезона. Историческая победа с таким счетом, к тому же я отметился двумя голами. Также очень запоминающимся получился матч Лиги чемпионов против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» — великий стадион, великая команда в соперниках, гимн турнира. Лига чемпионов — огромный праздник. Особенно когда играешь против команд уровня «Челси» и «Ювентуса», еще и на таких стадионах.
Тяжеловато было на выезде с «Ювентусом»: соперник умело нас загнал, мы проиграли по делу. В чемпионате России таких матчей не было — было просто очень интересно играть с «Динамо», «Спартаком», ЦСКА. Часто против «Зенита» соперники показывают закрытый футбол, зато топ-команды действуют более открыто. Плюс соответствующий антураж», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

«Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство в сезоне-2021/22 за три тура до конца турнира.

В ближайшем, 29-м туре Тинькофф РПЛ команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Спартака». Матч пройдет в воскресенье, 15 мая, начало — в 16.30 (мск).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4692971-andrej-mostovoj-rasskazal-o-luchshem-i-hudshem-momente-zenita-v-etom-sezone.html
Андрей Мостовой
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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