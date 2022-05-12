Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил лучший и худший моменты сезона-2021/22 для своей команды.

«Однозначно, 7:1 со «Спартаком» — лучший момент текущего сезона. Историческая победа с таким счетом, к тому же я отметился двумя голами. Также очень запоминающимся получился матч Лиги чемпионов против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» — великий стадион, великая команда в соперниках, гимн турнира. Лига чемпионов — огромный праздник. Особенно когда играешь против команд уровня «Челси» и «Ювентуса», еще и на таких стадионах.

Тяжеловато было на выезде с «Ювентусом»: соперник умело нас загнал, мы проиграли по делу. В чемпионате России таких матчей не было — было просто очень интересно играть с «Динамо», «Спартаком», ЦСКА. Часто против «Зенита» соперники показывают закрытый футбол, зато топ-команды действуют более открыто. Плюс соответствующий антураж», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

«Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство в сезоне-2021/22 за три тура до конца турнира.

В ближайшем, 29-м туре Тинькофф РПЛ команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Спартака». Матч пройдет в воскресенье, 15 мая, начало — в 16.30 (мск).