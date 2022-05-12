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Агент Карраскаля: «Конечно, Хорхе останется в ЦСКА»

Агент Карраскаля заявил, что полузащитник останется в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал о будущем своего клиента.

«Конечно, Хорхе останется в ЦСКА, — приводит слова Родригеса «Чемпионат». — После того, как Карраскаль сыграл за клуб семь матчей, автоматически активировалась опция выкупа».

Агент ответил на вопрос о том, выкупил ли московский клуб Карраскаля официально.

«Подписывать контракт повторно не нужно. На данный момент соглашение подписано на четыре года в случае покупки», — сказал он.

Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника у «Ривер Плэйта» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 23-летнего колумбийца. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передач в 12 матчах за москвичей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4693003-agent-karraskalya-otvetil-na-vopros-vykupil-li-cska-futbolista-u-river-plejt.html
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