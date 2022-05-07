Юсупов рассказал о противостоянии с «Динамо» в чемпионате

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о противостоянии с «Динамо» в чемпионате после победы над ЦСКА в 28-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).

— Как будете себя чувствовать, если оставите «Динамо» без серебра на их стадионе?

— Прекрасно будем себя чувствовать. С хорошим настроением уйдем на паузу. Сейчас я игрок «Сочи». «Динамо» — это мои соперники на данный момент. Если забью в их ворота, наверное, праздновать не буду.

— Как в команде отреагировали на дисквалификацию российских команд на следующий сезон?

— Такое в мире творится, мы с пониманием относимся. Не мы на это влияем. Было предсказуемо.

— Что с легионерами?

— Тяжело, конечно.

32-летний хавбек выступал за «Динамо» с 2009 по 2015 годы и с 2019 по 2020 год.

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

В следующем туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» 13 мая.