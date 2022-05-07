Грушевский — о поражении ЦСКА: «Игра с «Ахматом» была ужасной, сегодня они, пожалуй, получше выглядели»
Пародист, болельщик «ЦСКА» Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Сочи» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (0:1).
«Тут все очень просто, детская задачка, уравнение с одним неизвестным. «Сочи» весьма лучше сыграли, чем ЦСКА, и абсолютно заслуженно победили, — сказал Грушевский «СЭ». — Бывают матчи, после которых хочется поспорить, с чем-нибудь не согласиться, обычно болельщики больше всего на свете любят судей обвинять в неудаче своей команды, а тут судейство прекрасное, как и игра «Сочи». Ну и невразумительная игра команды, за которую я болею».
Также пародист отметил, что предыдущая игра с «Ахматом» его тоже не впечатлила.
«Результат абсолютно закономерен, не скажу, что у «Сочи» были россыпи голевых моментов, но у ЦСКА вообще ничего не было похоже на не то, чтобы голевые моменты, но хотя бы какие-то шансы, хотя бы издали на них. Предыдущая игра с «Ахматом» была ужасной, наверное, сегодня они, пожалуй, получше выглядели. С «Ахматом» матч просто, о котором хочется забыть буквально через одну секунду, это было просто чудовищно. Сегодня команда только во втором тайме боролась, даже какая-то видимость навала появилась, но опасных моментов все равно не было. Два подряд очень плохих матча. Прогресс на лицо, горькая ирония», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.
ЦСКА остался на четвертом месте (47 очков), но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).
«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0