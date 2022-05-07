Пародист, болельщик «ЦСКА» Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение армейцев от «Сочи» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (0:1).

«Тут все очень просто, детская задачка, уравнение с одним неизвестным. «Сочи» весьма лучше сыграли, чем ЦСКА, и абсолютно заслуженно победили, — сказал Грушевский «СЭ». — Бывают матчи, после которых хочется поспорить, с чем-нибудь не согласиться, обычно болельщики больше всего на свете любят судей обвинять в неудаче своей команды, а тут судейство прекрасное, как и игра «Сочи». Ну и невразумительная игра команды, за которую я болею».

Также пародист отметил, что предыдущая игра с «Ахматом» его тоже не впечатлила.

«Результат абсолютно закономерен, не скажу, что у «Сочи» были россыпи голевых моментов, но у ЦСКА вообще ничего не было похоже на не то, чтобы голевые моменты, но хотя бы какие-то шансы, хотя бы издали на них. Предыдущая игра с «Ахматом» была ужасной, наверное, сегодня они, пожалуй, получше выглядели. С «Ахматом» матч просто, о котором хочется забыть буквально через одну секунду, это было просто чудовищно. Сегодня команда только во втором тайме боролась, даже какая-то видимость навала появилась, но опасных моментов все равно не было. Два подряд очень плохих матча. Прогресс на лицо, горькая ирония», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

ЦСКА остался на четвертом месте (47 очков), но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».