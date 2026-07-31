Полузащитник «Краснодара» Кривцов: «Обидно, что два трофея упустили, мне бы хотелось больше Кубок России выиграть»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от сезона-2025/26.

«Обидно, что два трофея упустили. Один бы если выиграли — было бы менее обидно. Мне бы хотелось больше Кубок России выиграть. Потому что чемпионат уже брали. Хотя в идеале, наверное, два трофея выиграть. И потом еще Суперкубок», — сказал Кривцов в видео, опубликованном на канале сборной России.

В сезоне-2025/26 «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице РПЛ. В FONBET Кубке России команда проиграла «Спартаку» (1:1, пенальти 4:3) в Суперфинале Пути РПЛ.