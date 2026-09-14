Защитник ЦСКА Виктор: «Кордоба неприятный нападающий, который постоянно выводит из себя»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил против какого форварда в РПЛ ему играть сложнее всего.

«Кордоба. Неприятный нападающий, который постоянно выводит из себя. К тому же, у него действительно отличные футбольные качества», — цитирует футболиста «МЯЧ».

В сезоне-2025/26 на счету 33-летнего Кордобы 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне колумбиец забил 1 гол в играх.