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Итоги летнего трансферного окна 2026 в России: сколько заработали и потратили клубы РПЛ — сравнение с топ-5 лигами Европы

Клубы РПЛ впервые за 10 лет заработали более 100 миллионов евро. Итоги летнего трансферного окна в России

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян.
Фото Getty Images
А вот расходы не впечатляют.

11 сентября в России закрылось трансферное окно. Оно получилось достаточно насыщенным и традиционно держало болельщиков в напряжении до самого финиша — например, «Спартак» до последнего дня пытался подписать Александра Головина из «Монако» и Максима Самородова из «Ахмата», но в обоих случаях по разным причинам не сложилось. Пора подводить итоги событийного лета.

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РПЛ давно столько не зарабатывала

Клубы российской элиты совсем немного не дотянули до планки по тратам на новичков в 100 миллионов евро. Итоговая сумма не позволила попасть даже в топ-15 в мире по расходам — РПЛ, помимо прочего, пропустила вперед Мексику, Бразилию, Грецию и МЛС. Чтобы оказаться в десятке, пришлось бы умножить расходы вдвое и добавить еще миллионов шесть-семь. В общем, отставание существенное. Зато остались в плюсе, что под силу далеко не всем лигам. Некоторые чемпионаты вовсе уходят в кратный минус.

А самое важное — доходы. Вот здесь РПЛ пробила сотню, не сильно отстала от турецкой Суперлиги, превзошла Саудовскую Аравию и установила личный рекорд последних десяти лет. Больше денег в российский чемпионат в последний раз приходило в 2016 году, когда один только «Зенит» благодаря Халку, Эсекьелю Гараю и Акселю Витселю распродал игроков на девятизначную сумму. Сейчас же оформить солидную выручку удалось скорее коллективно.

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Прошедшее окно выдалось самым сбалансированным за долгое время — потрачено примерно столько же, сколько заработано. В плане прибыли были межсезонья и повнушительнее, но сам факт ее наличия уже радует, потому что гораздо чаще фиксируется обратная картина. Во многом это связано с обилием внутренних переходов. То есть условный Илья Олейников меняет «Крылья» на ЦСКА, а трансферный баланс лиги остается прежним.

«Локомотив» вне досягаемости

Все претенденты на медали так или иначе вложились в приобретения, но во главе покупателей традиционно расположился «Зенит». Причем расходы у петербуржцев в этот раз относительно скромные — лишь однажды с сезона-2015/16 они тратили меньше. Следом идет «Краснодар», который грамотно распорядился деньгами с продаж.

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Из интересного отметим «Динамо», которое рисковало оказаться в конце списка с нулем в графе затрат, но под дедлайн в Петровский парк приехал-таки один новичок, не проваливший медосмотр. А «Спартак», наоборот, отказавшись от Самородова, за которого планировал выложить около шести миллионов евро, не воспользовался шансом обойти обоих лидеров и лишил «Ахмат» возможности привести в порядок бухгалтерию.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает «Локомотив». Москвичи подняли 37,5 миллионов евро на исходящих сделках — это рекорд клуба всех времен и с отрывом первое место в РПЛ прошедшим летом. Натурально зенитовские показатели, только добытые с помощью российских футболистов.

Сдержанные покупки и эпохальные продажи

На рынке команды вели себя довольно сдержанно. Ни одна из покупок лета 2026 года не вошла в исторический топ-25 РПЛ по стоимости. Если год назад «Зенит» и «Спартак» провернули по одному подписанию за 20+ миллионов, то теперь дело ограничивается 11-миллионным Даку и 15-миллионным Аугусто. Оба форварда, к слову, в новых клубах до сих пор пока не вышли на первый план.

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«Краснодар», как и действующий чемпион из Петербурга, брал и качеством, и количеством — конкуренты заняли по три позиции в рейтинге самых дорогих приобретений. Мураду Мусаеву привезли перспективное усиление из Южной Америки в лице Кристиана и Родригеса. Кроме того, южане вышли победителями из ожесточенной борьбы за Воробьева.

Остальные места распределились между представителями столицы. Как сказано выше, до «Динамо» на флажке доехало усиление — Гутьерес стал единственным денежным подписанием клуба. «Спартак» взял Параду из Ла лиги, а прижимистый ЦСКА не пожалел средств на Аззи из Махачкалы, но так и не нашел подходящего нападающего. В принципе, этот список отражает нынешнюю расстановку сил в российском футболе.

Напоследок — о ключевых событиях, которые навсегда закреплены в летописи РПЛ. Как видите, рейтинг самых дорогих продаж наполовину пересекается с таким же рейтингом покупок, но кое-что тут выделяется. Российские клубы с интервалом в несколько недель продали двух воспитанников за 20+ миллионов евро — раньше таким мог похвастаться только ЦСКА, отдавший Головина в «Монако».

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Трансфер Батракова занял девятое место по стоимости в истории Премьер-лиги, а Сперцян уселся на 12-ю строчку. Если по решению Эдуарда отправиться в Саудовскую Аравию могут возникать вопросы (на большинство из которых, впрочем, легко найдутся ответы), то Алексей однозначно порадовал. И неизбежно продолжит радовать — выступлениями в Лиге чемпионов и взаимодействиями с мировыми звездами.

Именно такие сделки положительно влияют на имидж всего чемпионата. Может, даже формируют его облик в глазах футбольного сообщества. Хочется верить, что подобных случаев будет становиться больше. Бориско в ЦСКА, Бабкин в «Локо», Андраде в «Зенит» — это тоже хорошо и необходимо. Но у нас ведь не НБА, не закрытая лига. И точно не вершина футбольного искусства. Матвей Сафонов не даст соврать. А места Батракова и Сперцяна обязательно займут другие, новые таланты. Вот увидите.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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