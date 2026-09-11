Клубы РПЛ впервые за 10 лет заработали более 100 миллионов евро. Итоги летнего трансферного окна в России

А вот расходы не впечатляют.

11 сентября в России закрылось трансферное окно. Оно получилось достаточно насыщенным и традиционно держало болельщиков в напряжении до самого финиша — например, «Спартак» до последнего дня пытался подписать Александра Головина из «Монако» и Максима Самородова из «Ахмата», но в обоих случаях по разным причинам не сложилось. Пора подводить итоги событийного лета.

РПЛ давно столько не зарабатывала

Клубы российской элиты совсем немного не дотянули до планки по тратам на новичков в 100 миллионов евро. Итоговая сумма не позволила попасть даже в топ-15 в мире по расходам — РПЛ, помимо прочего, пропустила вперед Мексику, Бразилию, Грецию и МЛС. Чтобы оказаться в десятке, пришлось бы умножить расходы вдвое и добавить еще миллионов шесть-семь. В общем, отставание существенное. Зато остались в плюсе, что под силу далеко не всем лигам. Некоторые чемпионаты вовсе уходят в кратный минус.

А самое важное — доходы. Вот здесь РПЛ пробила сотню, не сильно отстала от турецкой Суперлиги, превзошла Саудовскую Аравию и установила личный рекорд последних десяти лет. Больше денег в российский чемпионат в последний раз приходило в 2016 году, когда один только «Зенит» благодаря Халку, Эсекьелю Гараю и Акселю Витселю распродал игроков на девятизначную сумму. Сейчас же оформить солидную выручку удалось скорее коллективно.

Прошедшее окно выдалось самым сбалансированным за долгое время — потрачено примерно столько же, сколько заработано. В плане прибыли были межсезонья и повнушительнее, но сам факт ее наличия уже радует, потому что гораздо чаще фиксируется обратная картина. Во многом это связано с обилием внутренних переходов. То есть условный Илья Олейников меняет «Крылья» на ЦСКА, а трансферный баланс лиги остается прежним.

«Локомотив» вне досягаемости

Все претенденты на медали так или иначе вложились в приобретения, но во главе покупателей традиционно расположился «Зенит». Причем расходы у петербуржцев в этот раз относительно скромные — лишь однажды с сезона-2015/16 они тратили меньше. Следом идет «Краснодар», который грамотно распорядился деньгами с продаж.

Из интересного отметим «Динамо», которое рисковало оказаться в конце списка с нулем в графе затрат, но под дедлайн в Петровский парк приехал-таки один новичок, не проваливший медосмотр. А «Спартак», наоборот, отказавшись от Самородова, за которого планировал выложить около шести миллионов евро, не воспользовался шансом обойти обоих лидеров и лишил «Ахмат» возможности привести в порядок бухгалтерию.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает «Локомотив». Москвичи подняли 37,5 миллионов евро на исходящих сделках — это рекорд клуба всех времен и с отрывом первое место в РПЛ прошедшим летом. Натурально зенитовские показатели, только добытые с помощью российских футболистов.

Сдержанные покупки и эпохальные продажи

На рынке команды вели себя довольно сдержанно. Ни одна из покупок лета 2026 года не вошла в исторический топ-25 РПЛ по стоимости. Если год назад «Зенит» и «Спартак» провернули по одному подписанию за 20+ миллионов, то теперь дело ограничивается 11-миллионным Даку и 15-миллионным Аугусто. Оба форварда, к слову, в новых клубах до сих пор пока не вышли на первый план.

«Краснодар», как и действующий чемпион из Петербурга, брал и качеством, и количеством — конкуренты заняли по три позиции в рейтинге самых дорогих приобретений. Мураду Мусаеву привезли перспективное усиление из Южной Америки в лице Кристиана и Родригеса. Кроме того, южане вышли победителями из ожесточенной борьбы за Воробьева.

Остальные места распределились между представителями столицы. Как сказано выше, до «Динамо» на флажке доехало усиление — Гутьерес стал единственным денежным подписанием клуба. «Спартак» взял Параду из Ла лиги, а прижимистый ЦСКА не пожалел средств на Аззи из Махачкалы, но так и не нашел подходящего нападающего. В принципе, этот список отражает нынешнюю расстановку сил в российском футболе.

Напоследок — о ключевых событиях, которые навсегда закреплены в летописи РПЛ. Как видите, рейтинг самых дорогих продаж наполовину пересекается с таким же рейтингом покупок, но кое-что тут выделяется. Российские клубы с интервалом в несколько недель продали двух воспитанников за 20+ миллионов евро — раньше таким мог похвастаться только ЦСКА, отдавший Головина в «Монако».

Трансфер Батракова занял девятое место по стоимости в истории Премьер-лиги, а Сперцян уселся на 12-ю строчку. Если по решению Эдуарда отправиться в Саудовскую Аравию могут возникать вопросы (на большинство из которых, впрочем, легко найдутся ответы), то Алексей однозначно порадовал. И неизбежно продолжит радовать — выступлениями в Лиге чемпионов и взаимодействиями с мировыми звездами.

Именно такие сделки положительно влияют на имидж всего чемпионата. Может, даже формируют его облик в глазах футбольного сообщества. Хочется верить, что подобных случаев будет становиться больше. Бориско в ЦСКА, Бабкин в «Локо», Андраде в «Зенит» — это тоже хорошо и необходимо. Но у нас ведь не НБА, не закрытая лига. И точно не вершина футбольного искусства. Матвей Сафонов не даст соврать. А места Батракова и Сперцяна обязательно займут другие, новые таланты. Вот увидите.