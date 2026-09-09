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Кировское «Динамо» обыграло «КАМАЗ» в Кубке, «Калуга» выбила «Уфу»

Алина Савинова

Кировское «Динамо» дома победило «КАМАЗ» в матче 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 — 1:0.

Автором единственного гола стал Никита Дорофеев, который отличился на 87-й минуте.

«Динамо» вышло в следующий раунд пути регионов, «КАМАЗ» покинул турнир.

В другом матче дня «Калуга» обыграла «Уфу» со счетом 1:0, «Муром» одержал победу над «Велесом» (1:0), а «Ленинградец» выбил «Сокол» (1:1, пенальти 6:5).

5-й раунд пути регионов Кубка России пройдет с 14 по 16 октября.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 17:00. ВятСШОР (Киров)
Динамо Кир
1:0
КАМАЗ
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 17:00. Спутник (Калуга)
Калуга
1:0
Уфа
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 17:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
1:0
Велес
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 17:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:1
Ленинградец

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ФК Велес
ФК Динамо (Киров)
ФК Калуга
ФК КАМАЗ
ФК Ленинградец
ФК Сокол (Саратов)
ФК Уфа
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