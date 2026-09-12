Неуд ЦСКА и знак вопроса для «Зенита». Оцениваем трансферы всех клубов РПЛ
Летнее трансферное окно в РПЛ официально закрылось! Время оценить, кто отличился со знаками плюс и минус как в финансовом, так и кадровом смысле. Все данные о стоимости футболистов взяты с портала Transfermarkt, суммы указаны в миллионах евро, команды расположены согласно текущему положению в таблице.
«Краснодар» — 6,0
Уход Сперцяна мог случиться и раньше, но при любом раскладе потеря ведущего плеймейкера в самом расцвете сил — это серьезно. «Краснодар» отлично заработал на сделке и вложился в игроков передней линии Кристиана и Воробьева. С отданным в аренду Диего Костой и ушедшим Са все проще — им нашли замену в лице Родригеса, Вахании и пары хавбеков Оздоев — Уткин. Последние двое и вовсе пришли бесплатно. «Быки» много потратили, но и прилично заработали. Крепкое трансферное окно на хорошую, но не отличную из-за фактора Сперцяна оценку.
ЦСКА — 5,0
Армейцы так и не решили главную проблему. Нападающих мало, и они не особо забивают. Слухи о переговорах с форвардами так и остались слухами. Плюс из-за травм на разный срок потеряны Мойзес, Гайич и Баринов. Здесь ситуация лучше, так как новички Аззи и Олейников могут закрыть их позиции. Подписание Максима Бориско — отличная инвестиция в контексте возраста Акинфеева. Однако не покидает ощущение, что болельщики красно-синих ожидали большего. В первую очередь в плане усиления атаки.
«Динамо» — 5,5
«Динамо» не оформляло сделки на протяжении почти всего окна и лишь под конец оформило пару сделок на вход. Сразу двое потенциальных новичков-вингеров Гонсало Плата и Матеус Мартинс не прошли медосмотр. Эквадорца и вовсе встречали хлебом-солью в аэропорту, но не срослось. На флажке бело-голубые все-таки подписали полузащитника сборной Чили Массимилиано Гутерреса и гаитянца Жозуэ Казимира. Не так масштабно для претендующего на медали клуба, особенно учитывая бесплатный уход Нгамале и аренду Маухуба. Оценка могла быть выше, если бы динамовцы вели себя не столь скромно.
«Спартак» — 6,0
Красно-белые взорвали главную трансферную бомбу внутреннего рынка. Мирлинд Даку — один из лучших форвардов чемпионата России последних лет. Каждый полноценный сезон с «Рубином» албанец завершил минимум с 10 забитыми голами. На Самошникова, Рябчука, Гузиева и Хлусевича Карседо не рассчитывал. При испанце также сократилось игровое время Бонгонды. Поэтому по покинувшим команду вопросов минимум. Пока не слишком ясно, что из себя представляет Парада. Конкуренцию в основе он не выигрывает, а это неприятный звоночек, ведь на него потратили 5 миллионов евро.
«Зенит» — 6,0
Самая дорогостоящая покупка ожидаемо у «Зенита». За Аугусто заплатили 15 миллионов евро, но бразилец пока не впечатляет, а основным Семак видит раззабивавшегося Соболева. Как бы форвард не повторил печальный петербургский путь соотечественника Юри Альберто. Но остальные покупки вопросов не вызывают — Карпукас способен заменить не молодеющих опорников и важен для лимита. Кевин Андраде провел прорывной сезон в «Балтике» и заслуженно получил повышение. Тем не менее у петербуржцев с отрывом худший трансферный баланс этого окна. Но картина могла быть совсем другой, если бы удалось продать Луиса Энрике в «Рому».
«Динамо» Махачкала — 5,5
Махачкалинцы заслужили лестные отзывы не только бодрым стартом чемпионата, но и достижениями на рынке. Клубу с невыдающимся бюджетом удалось заработать как на не самом забивном форварде Мастури, так и на Аззи. К минусам можно отнести пассивность при поиске усиления. Но команда Евсеева делает ставку на уже проверенных бойцов, и пока это работает.
«Балтика» — 6,0
«Балтика» неожиданно стала трансферным амбассадором среди команд не из числа грандов. Без лидеров прошлого сезона, во многом причастных к надежной обороне калининградцев Андраде и Бориско, команда по-прежнему идет в первой восьмерке. Плюс на финише отдали Титкова «Локо». На покупки клуб потратил меньше, чем заработал, результаты не просели, а еще и возвращен Латышонок, пусть и на правах аренды. Весьма качественная работа балтийских селекционеров.
«Рубин» — 5,5
У «Рубина» схожий с «Краснодаром» случай. Уход Даку, как и трансфер Сперцяна у «быков», напрашивался давно. В итоге за нападающего выручили приличные деньги, вот только потратили на усиление в 10 раз меньше заработанного за это окно. Если в этом и заключалась логика казанцев, то результат, безусловно, удачный. Однако восполнить потерю забивного нападающего им крайне сложно. К тому же сильно подпортил впечатление несостоявшийся переход Ивана Олейникова. Полузащитник уже сфотографировался в форме клуба, но в итоге выбрал ЦСКА.
«Оренбург» — 6,0
Окно «Оренбурга» можно описать словом — «разнообразие». Клуб работал сразу по нескольким фронтам и подписал футболистов на различные позиции, прошерстив как колумбийский, так румынский и белорусский рынки. Также оренбуржцы удачно арендовали у «Зенита» юного Андрея Касаджикова, который уже зарекомендовал себя надежной опцией для усиления по ходу игры. Единственный недочет — минусовой трансферный баланс.
«Ростов» — 5,0
Оценивать «Ростов» сложнее остальных. Клуб существует в условиях строгой экономии, а в конце августа еще и попадал под запрет РФС на регистрацию новичков, который сняли лишь 9 сентября. У южан самый молодой состав в лиге, Джонатан Альба ставит не только на молодежь, но и на россиян. Бесплатные переходы Мухина и Хлусевича — шанс реанимировать карьеру для игроков и усиление для клуба. А заработанные 5 миллионов евро — необходимое для команды в ее нынешнем состоянии финансовое вливание.
«Ахмат» — 5,5
Перед началом чемпионата «Ахмат» виделся одним из главных кандидатов на прорыв сезона. Однако в семи стартовых турах команда Станислава Черчесова одержала всего одну победу. Во многом из-за того, что новички еще не адаптировались к новым условиям. Самая дорогая покупка, Кирилл Щетинин, лишь раз появился в старте, а Ромао не решил проблемы грозненцев с выходом из-под прессинга.
«Крылья Советов» — 5,5
«Крылья», пусть и за компенсацию, лишились сразу двух ключевых полузащитников. По маршруту Самара — Москва сначала отправился Бабкин, а затем и Олейников. Сумеет ли Сергей Булатов заменить столь важных исполнителей? Тем более самарцы потратили всего 300 тысяч евро и в основном подписывали футболистов, за которых не нужно платить компенсацию. Нюанс в том, что в предыдущих клубах Макаров, Горшков и Мукаилов были далеко не на ведущих ролях.
«Локомотив» — 5,0
«Локо» — с большим преимуществом самая заработавшая команда этого окна. Почти 35 миллионов чистой прибыли случаются раз в несколько лет, да и то не у каждого клуба РПЛ. В плане стоимости из переходов Батракова, Воробьева и Карпукаса выжали максимум. Проблема в том, что клуб лишился сразу трех ключевых исполнителей и опустился в зону переходных матчей. Как оценить трансферные итоги железнодорожников? В денежном эквиваленте на отлично, в плане результатов — диаметрально противоположно.
«Родина» — 6,0
«Родина» пошла по привычному для дебютанта элиты пути. Скромные финансовые возможности диктуют правила. Поэтому по большей части москвичи опираются на тех, кто добывал победу в Первой лиге. Денежных трансферов всего два — игравший в системах «Реала» и «Манчестер Сити» Икер Посо и голкипер Сергей Волков. Оба сразу же стали футболистами основы.
«Акрон» — 5,0
Плохой старт «Акрона» — в том числе следствие трансферной политики. Артем Шуманский и Мартин Видосавлевич на замену Дзюбе вызывают вопросы, так как в предыдущих клубах результативностью не блистали. Даже возрастной Артем оставался лучшим бомбардиром в истории клуба и за пару сезонов в Тольятти принял участие более чем в трети голевых атак команды. Новички не делают разницу, коллектив Благоевича идет в зоне вылета, а спортблок не слишком реагирует на эпидемию травм. Отсюда и неудовлетворительная оценка селекции.
«Факел» — 5,5
Воронежцы практически максимально остались при своих, что неудивительно, учитывая самую маленькую стоимость состава во всей РПЛ. Удачей можно назвать подписание опытного Сутормина. Такой игрок, еще и доставшийся бесплатно, — ценный актив для борющегося за выживание андердога. По итогу «Факел» особо не тратил и почти никого не продал. Что ж, жить по средствам тоже надо уметь, но в битве за сохранение прописки команде нужны неограненные алмазы, которых в это окно добыть так и не получилось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0