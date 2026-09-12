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Летнее трансферное окно 2026/27 в РПЛ: итоги и главные переходы, кто сколько заработал

Неуд ЦСКА и знак вопроса для «Зенита». Оцениваем трансферы всех клубов РПЛ

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Максим Бориско, Мирлинд Даку, Фелипе Аугусто, Дмитрий Воробьев.
Фото Global Look Press, Дарья Исаева, Федор Успенский, «СЭ»
Итоги закрывшегося летнего окна.

Летнее трансферное окно в РПЛ официально закрылось! Время оценить, кто отличился со знаками плюс и минус как в финансовом, так и кадровом смысле. Все данные о стоимости футболистов взяты с портала Transfermarkt, суммы указаны в миллионах евро, команды расположены согласно текущему положению в таблице.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

«Краснодар» — 6,0

Уход Сперцяна мог случиться и раньше, но при любом раскладе потеря ведущего плеймейкера в самом расцвете сил — это серьезно. «Краснодар» отлично заработал на сделке и вложился в игроков передней линии Кристиана и Воробьева. С отданным в аренду Диего Костой и ушедшим Са все проще — им нашли замену в лице Родригеса, Вахании и пары хавбеков Оздоев — Уткин. Последние двое и вовсе пришли бесплатно. «Быки» много потратили, но и прилично заработали. Крепкое трансферное окно на хорошую, но не отличную из-за фактора Сперцяна оценку.

ЦСКА — 5,0

Армейцы так и не решили главную проблему. Нападающих мало, и они не особо забивают. Слухи о переговорах с форвардами так и остались слухами. Плюс из-за травм на разный срок потеряны Мойзес, Гайич и Баринов. Здесь ситуация лучше, так как новички Аззи и Олейников могут закрыть их позиции. Подписание Максима Бориско — отличная инвестиция в контексте возраста Акинфеева. Однако не покидает ощущение, что болельщики красно-синих ожидали большего. В первую очередь в плане усиления атаки.

«Динамо» — 5,5

«Динамо» не оформляло сделки на протяжении почти всего окна и лишь под конец оформило пару сделок на вход. Сразу двое потенциальных новичков-вингеров Гонсало Плата и Матеус Мартинс не прошли медосмотр. Эквадорца и вовсе встречали хлебом-солью в аэропорту, но не срослось. На флажке бело-голубые все-таки подписали полузащитника сборной Чили Массимилиано Гутерреса и гаитянца Жозуэ Казимира. Не так масштабно для претендующего на медали клуба, особенно учитывая бесплатный уход Нгамале и аренду Маухуба. Оценка могла быть выше, если бы динамовцы вели себя не столь скромно.

«Спартак» — 6,0

Красно-белые взорвали главную трансферную бомбу внутреннего рынка. Мирлинд Даку — один из лучших форвардов чемпионата России последних лет. Каждый полноценный сезон с «Рубином» албанец завершил минимум с 10 забитыми голами. На Самошникова, Рябчука, Гузиева и Хлусевича Карседо не рассчитывал. При испанце также сократилось игровое время Бонгонды. Поэтому по покинувшим команду вопросов минимум. Пока не слишком ясно, что из себя представляет Парада. Конкуренцию в основе он не выигрывает, а это неприятный звоночек, ведь на него потратили 5 миллионов евро.

«Зенит» — 6,0

Самая дорогостоящая покупка ожидаемо у «Зенита». За Аугусто заплатили 15 миллионов евро, но бразилец пока не впечатляет, а основным Семак видит раззабивавшегося Соболева. Как бы форвард не повторил печальный петербургский путь соотечественника Юри Альберто. Но остальные покупки вопросов не вызывают — Карпукас способен заменить не молодеющих опорников и важен для лимита. Кевин Андраде провел прорывной сезон в «Балтике» и заслуженно получил повышение. Тем не менее у петербуржцев с отрывом худший трансферный баланс этого окна. Но картина могла быть совсем другой, если бы удалось продать Луиса Энрике в «Рому».

«Динамо» Махачкала — 5,5

Махачкалинцы заслужили лестные отзывы не только бодрым стартом чемпионата, но и достижениями на рынке. Клубу с невыдающимся бюджетом удалось заработать как на не самом забивном форварде Мастури, так и на Аззи. К минусам можно отнести пассивность при поиске усиления. Но команда Евсеева делает ставку на уже проверенных бойцов, и пока это работает.

«Балтика» — 6,0

«Балтика» неожиданно стала трансферным амбассадором среди команд не из числа грандов. Без лидеров прошлого сезона, во многом причастных к надежной обороне калининградцев Андраде и Бориско, команда по-прежнему идет в первой восьмерке. Плюс на финише отдали Титкова «Локо». На покупки клуб потратил меньше, чем заработал, результаты не просели, а еще и возвращен Латышонок, пусть и на правах аренды. Весьма качественная работа балтийских селекционеров.

«Рубин» — 5,5

У «Рубина» схожий с «Краснодаром» случай. Уход Даку, как и трансфер Сперцяна у «быков», напрашивался давно. В итоге за нападающего выручили приличные деньги, вот только потратили на усиление в 10 раз меньше заработанного за это окно. Если в этом и заключалась логика казанцев, то результат, безусловно, удачный. Однако восполнить потерю забивного нападающего им крайне сложно. К тому же сильно подпортил впечатление несостоявшийся переход Ивана Олейникова. Полузащитник уже сфотографировался в форме клуба, но в итоге выбрал ЦСКА.

«Оренбург» — 6,0

Окно «Оренбурга» можно описать словом — «разнообразие». Клуб работал сразу по нескольким фронтам и подписал футболистов на различные позиции, прошерстив как колумбийский, так румынский и белорусский рынки. Также оренбуржцы удачно арендовали у «Зенита» юного Андрея Касаджикова, который уже зарекомендовал себя надежной опцией для усиления по ходу игры. Единственный недочет — минусовой трансферный баланс.

«Ростов» — 5,0

Оценивать «Ростов» сложнее остальных. Клуб существует в условиях строгой экономии, а в конце августа еще и попадал под запрет РФС на регистрацию новичков, который сняли лишь 9 сентября. У южан самый молодой состав в лиге, Джонатан Альба ставит не только на молодежь, но и на россиян. Бесплатные переходы Мухина и Хлусевича — шанс реанимировать карьеру для игроков и усиление для клуба. А заработанные 5 миллионов евро — необходимое для команды в ее нынешнем состоянии финансовое вливание.

«Ахмат» — 5,5

Перед началом чемпионата «Ахмат» виделся одним из главных кандидатов на прорыв сезона. Однако в семи стартовых турах команда Станислава Черчесова одержала всего одну победу. Во многом из-за того, что новички еще не адаптировались к новым условиям. Самая дорогая покупка, Кирилл Щетинин, лишь раз появился в старте, а Ромао не решил проблемы грозненцев с выходом из-под прессинга.

«Крылья Советов» — 5,5

«Крылья», пусть и за компенсацию, лишились сразу двух ключевых полузащитников. По маршруту Самара — Москва сначала отправился Бабкин, а затем и Олейников. Сумеет ли Сергей Булатов заменить столь важных исполнителей? Тем более самарцы потратили всего 300 тысяч евро и в основном подписывали футболистов, за которых не нужно платить компенсацию. Нюанс в том, что в предыдущих клубах Макаров, Горшков и Мукаилов были далеко не на ведущих ролях.

«Локомотив» — 5,0

«Локо» — с большим преимуществом самая заработавшая команда этого окна. Почти 35 миллионов чистой прибыли случаются раз в несколько лет, да и то не у каждого клуба РПЛ. В плане стоимости из переходов Батракова, Воробьева и Карпукаса выжали максимум. Проблема в том, что клуб лишился сразу трех ключевых исполнителей и опустился в зону переходных матчей. Как оценить трансферные итоги железнодорожников? В денежном эквиваленте на отлично, в плане результатов — диаметрально противоположно.

«Родина» — 6,0

«Родина» пошла по привычному для дебютанта элиты пути. Скромные финансовые возможности диктуют правила. Поэтому по большей части москвичи опираются на тех, кто добывал победу в Первой лиге. Денежных трансферов всего два — игравший в системах «Реала» и «Манчестер Сити» Икер Посо и голкипер Сергей Волков. Оба сразу же стали футболистами основы.

«Акрон» — 5,0

Плохой старт «Акрона» — в том числе следствие трансферной политики. Артем Шуманский и Мартин Видосавлевич на замену Дзюбе вызывают вопросы, так как в предыдущих клубах результативностью не блистали. Даже возрастной Артем оставался лучшим бомбардиром в истории клуба и за пару сезонов в Тольятти принял участие более чем в трети голевых атак команды. Новички не делают разницу, коллектив Благоевича идет в зоне вылета, а спортблок не слишком реагирует на эпидемию травм. Отсюда и неудовлетворительная оценка селекции.

«Факел» — 5,5

Воронежцы практически максимально остались при своих, что неудивительно, учитывая самую маленькую стоимость состава во всей РПЛ. Удачей можно назвать подписание опытного Сутормина. Такой игрок, еще и доставшийся бесплатно, — ценный актив для борющегося за выживание андердога. По итогу «Факел» особо не тратил и почти никого не продал. Что ж, жить по средствам тоже надо уметь, но в битве за сохранение прописки команде нужны неограненные алмазы, которых в это окно добыть так и не получилось.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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