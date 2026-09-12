Неуд ЦСКА и знак вопроса для «Зенита». Оцениваем трансферы всех клубов РПЛ

Итоги закрывшегося летнего окна.

Летнее трансферное окно в РПЛ официально закрылось! Время оценить, кто отличился со знаками плюс и минус как в финансовом, так и кадровом смысле. Все данные о стоимости футболистов взяты с портала Transfermarkt, суммы указаны в миллионах евро, команды расположены согласно текущему положению в таблице.

«Краснодар » — 6,0

Уход Сперцяна мог случиться и раньше, но при любом раскладе потеря ведущего плеймейкера в самом расцвете сил — это серьезно. «Краснодар» отлично заработал на сделке и вложился в игроков передней линии Кристиана и Воробьева. С отданным в аренду Диего Костой и ушедшим Са все проще — им нашли замену в лице Родригеса, Вахании и пары хавбеков Оздоев — Уткин. Последние двое и вовсе пришли бесплатно. «Быки» много потратили, но и прилично заработали. Крепкое трансферное окно на хорошую, но не отличную из-за фактора Сперцяна оценку.

ЦСКА — 5,0

Армейцы так и не решили главную проблему. Нападающих мало, и они не особо забивают. Слухи о переговорах с форвардами так и остались слухами. Плюс из-за травм на разный срок потеряны Мойзес, Гайич и Баринов. Здесь ситуация лучше, так как новички Аззи и Олейников могут закрыть их позиции. Подписание Максима Бориско — отличная инвестиция в контексте возраста Акинфеева. Однако не покидает ощущение, что болельщики красно-синих ожидали большего. В первую очередь в плане усиления атаки.

«Динамо » — 5,5

«Динамо» не оформляло сделки на протяжении почти всего окна и лишь под конец оформило пару сделок на вход. Сразу двое потенциальных новичков-вингеров Гонсало Плата и Матеус Мартинс не прошли медосмотр. Эквадорца и вовсе встречали хлебом-солью в аэропорту, но не срослось. На флажке бело-голубые все-таки подписали полузащитника сборной Чили Массимилиано Гутерреса и гаитянца Жозуэ Казимира. Не так масштабно для претендующего на медали клуба, особенно учитывая бесплатный уход Нгамале и аренду Маухуба. Оценка могла быть выше, если бы динамовцы вели себя не столь скромно.

«Спартак » — 6,0

Красно-белые взорвали главную трансферную бомбу внутреннего рынка. Мирлинд Даку — один из лучших форвардов чемпионата России последних лет. Каждый полноценный сезон с «Рубином» албанец завершил минимум с 10 забитыми голами. На Самошникова, Рябчука, Гузиева и Хлусевича Карседо не рассчитывал. При испанце также сократилось игровое время Бонгонды. Поэтому по покинувшим команду вопросов минимум. Пока не слишком ясно, что из себя представляет Парада. Конкуренцию в основе он не выигрывает, а это неприятный звоночек, ведь на него потратили 5 миллионов евро.

«Зенит » — 6,0

Самая дорогостоящая покупка ожидаемо у «Зенита». За Аугусто заплатили 15 миллионов евро, но бразилец пока не впечатляет, а основным Семак видит раззабивавшегося Соболева. Как бы форвард не повторил печальный петербургский путь соотечественника Юри Альберто. Но остальные покупки вопросов не вызывают — Карпукас способен заменить не молодеющих опорников и важен для лимита. Кевин Андраде провел прорывной сезон в «Балтике» и заслуженно получил повышение. Тем не менее у петербуржцев с отрывом худший трансферный баланс этого окна. Но картина могла быть совсем другой, если бы удалось продать Луиса Энрике в «Рому».

«Динамо » Махачкала — 5,5

Махачкалинцы заслужили лестные отзывы не только бодрым стартом чемпионата, но и достижениями на рынке. Клубу с невыдающимся бюджетом удалось заработать как на не самом забивном форварде Мастури, так и на Аззи. К минусам можно отнести пассивность при поиске усиления. Но команда Евсеева делает ставку на уже проверенных бойцов, и пока это работает.

«Балтика » — 6,0

«Балтика» неожиданно стала трансферным амбассадором среди команд не из числа грандов. Без лидеров прошлого сезона, во многом причастных к надежной обороне калининградцев Андраде и Бориско, команда по-прежнему идет в первой восьмерке. Плюс на финише отдали Титкова «Локо». На покупки клуб потратил меньше, чем заработал, результаты не просели, а еще и возвращен Латышонок, пусть и на правах аренды. Весьма качественная работа балтийских селекционеров.

«Рубин » — 5,5

У «Рубина» схожий с «Краснодаром» случай. Уход Даку, как и трансфер Сперцяна у «быков», напрашивался давно. В итоге за нападающего выручили приличные деньги, вот только потратили на усиление в 10 раз меньше заработанного за это окно. Если в этом и заключалась логика казанцев, то результат, безусловно, удачный. Однако восполнить потерю забивного нападающего им крайне сложно. К тому же сильно подпортил впечатление несостоявшийся переход Ивана Олейникова. Полузащитник уже сфотографировался в форме клуба, но в итоге выбрал ЦСКА.

«Оренбург » — 6,0

Окно «Оренбурга» можно описать словом — «разнообразие». Клуб работал сразу по нескольким фронтам и подписал футболистов на различные позиции, прошерстив как колумбийский, так румынский и белорусский рынки. Также оренбуржцы удачно арендовали у «Зенита» юного Андрея Касаджикова, который уже зарекомендовал себя надежной опцией для усиления по ходу игры. Единственный недочет — минусовой трансферный баланс.

«Ростов » — 5,0

Оценивать «Ростов» сложнее остальных. Клуб существует в условиях строгой экономии, а в конце августа еще и попадал под запрет РФС на регистрацию новичков, который сняли лишь 9 сентября. У южан самый молодой состав в лиге, Джонатан Альба ставит не только на молодежь, но и на россиян. Бесплатные переходы Мухина и Хлусевича — шанс реанимировать карьеру для игроков и усиление для клуба. А заработанные 5 миллионов евро — необходимое для команды в ее нынешнем состоянии финансовое вливание.

«Ахмат » — 5,5

Перед началом чемпионата «Ахмат» виделся одним из главных кандидатов на прорыв сезона. Однако в семи стартовых турах команда Станислава Черчесова одержала всего одну победу. Во многом из-за того, что новички еще не адаптировались к новым условиям. Самая дорогая покупка, Кирилл Щетинин, лишь раз появился в старте, а Ромао не решил проблемы грозненцев с выходом из-под прессинга.

«Крылья Советов » — 5,5

«Крылья», пусть и за компенсацию, лишились сразу двух ключевых полузащитников. По маршруту Самара — Москва сначала отправился Бабкин, а затем и Олейников. Сумеет ли Сергей Булатов заменить столь важных исполнителей? Тем более самарцы потратили всего 300 тысяч евро и в основном подписывали футболистов, за которых не нужно платить компенсацию. Нюанс в том, что в предыдущих клубах Макаров, Горшков и Мукаилов были далеко не на ведущих ролях.

«Локомотив » — 5,0

«Локо» — с большим преимуществом самая заработавшая команда этого окна. Почти 35 миллионов чистой прибыли случаются раз в несколько лет, да и то не у каждого клуба РПЛ. В плане стоимости из переходов Батракова, Воробьева и Карпукаса выжали максимум. Проблема в том, что клуб лишился сразу трех ключевых исполнителей и опустился в зону переходных матчей. Как оценить трансферные итоги железнодорожников? В денежном эквиваленте на отлично, в плане результатов — диаметрально противоположно.

«Родина » — 6,0

«Родина» пошла по привычному для дебютанта элиты пути. Скромные финансовые возможности диктуют правила. Поэтому по большей части москвичи опираются на тех, кто добывал победу в Первой лиге. Денежных трансферов всего два — игравший в системах «Реала» и «Манчестер Сити» Икер Посо и голкипер Сергей Волков. Оба сразу же стали футболистами основы.

«Акрон » — 5,0

Плохой старт «Акрона» — в том числе следствие трансферной политики. Артем Шуманский и Мартин Видосавлевич на замену Дзюбе вызывают вопросы, так как в предыдущих клубах результативностью не блистали. Даже возрастной Артем оставался лучшим бомбардиром в истории клуба и за пару сезонов в Тольятти принял участие более чем в трети голевых атак команды. Новички не делают разницу, коллектив Благоевича идет в зоне вылета, а спортблок не слишком реагирует на эпидемию травм. Отсюда и неудовлетворительная оценка селекции.

«Факел » — 5,5

Воронежцы практически максимально остались при своих, что неудивительно, учитывая самую маленькую стоимость состава во всей РПЛ. Удачей можно назвать подписание опытного Сутормина. Такой игрок, еще и доставшийся бесплатно, — ценный актив для борющегося за выживание андердога. По итогу «Факел» особо не тратил и почти никого не продал. Что ж, жить по средствам тоже надо уметь, но в битве за сохранение прописки команде нужны неограненные алмазы, которых в это окно добыть так и не получилось.