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Ледяхов: «Спартак» обладает составом для борьбы за самые высокие места»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» оценил состав красно-белых после победы над «Ростовом» (3:0) в 8-м туре РПЛ.

— Левого защитника «Спартака» Параду сильно критиковали после дерби с «Динамо». Как вам его игра во встрече с дончанами?

— Сложно оценивать. По одной простой причине. На его фланге гости не сильно преуспели, не создали ему больших проблем. Да, был один удар по центру после подачи углового. Но это не зона ответственности Парады. Давайте понаблюдаем за ним на дистанции. Против «Динамо» он действительно сыграл неважно.

— Бабич — сильнейший центральный защитник в этом «Спартаке»?

— Квалифицированный игрок, никто не спорит. Но пока еще тяжеловат. Не хватает игровой практики. Видно, что еще не набрал кондиции после тяжелой травмы. Поэтому его и заменили на 75-й минуте. Но он, конечно, серьезная боевая единица в «Спартаке». В идеале твердый игрок основы.

— Некоторые болельщики и специалисты не понимают, зачем «Спартак» приобретал Даку? Чтобы выпускать его на 15 минут?

— Да, есть такое. Карседо пока не может найти решение этой проблемы. Он предпочитает вертикальный, быстрый футбол, под который больше подходит Угальде. Но дело в том, что Даку относится к категории тех нападающих, которые не привыкли вступать в игру со скамейки. Мирлинд — игрок основы. Он не может выходить на замену и проводить на поле всего 15-20 минут. Считаю, албанец принесет больше пользы, если его начнут выпускать в старте. Пока Карседо не может встроить в свою систему игры двух номинальных форвардов.

— Трансферное окно закрылось. На какое место поставите в РПЛ «Спартак» по подбору исполнителей.

— Красно-белые однозначно входят в первую тройку. Состав сбалансирован. Команда хорошо укомплектована для решения самых серьезных задач. По крайней мере до зимней паузы этого подбора исполнителей точно должно хватить для борьбы за лидерство в РПЛ.

После 8 туров «Спартак» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Интервью Игоря Ледяхова о&nbsp;крупной победе &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Ростовом&raquo; (3:0).«Даку принесет больше пользы, если будет выходить в старте». Ледяхов — о крупной победе «Спартака»

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Игорь Ледяхов
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
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Зенит

 5
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 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

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И К Ж
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