Овечкин положительно оценил возвращение Шварца на пост главного тренера московского «Динамо»

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как воспринял возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

— Андрей Аршавин: Александр Шварц вернулся. Ты же, наверное, видел, как они играли при Шварце? Следишь за ними? Но мне, честно, это очень нравилось. Атакующий, прессинг. И вот сейчас он возвращается. Ты как это воспринял? Потому что у него, понятно, мы не можем спрашивать.

— Я положительно. Слушай, я вообще люблю, чтобы футбол был красивый, было много голов, было для болельщиков. Понимаешь, когда вот счет 0:0, ты приходишь, ты же хочешь увидеть результативный матч, правильно? А когда там скучно, автобус припарковали, ну и что? — сказал Овечкин в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову на канале FONBET.