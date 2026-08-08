Николаев назвал спорным решение ЭСК по моменту с падением Литвинова в штрафной «Ахмата»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» решение ЭСК о том, что арбитр Антон Фролов правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» на 64-й минуте матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и грозненцами (2:1).

По мнению ЭСК, контакт полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуры с ногой полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова в собственной штрафной площади ненаказуем.

«Очень спорное решение ЭСК. Надо отметить, что оно принято большинством голосов, а не единогласно, как это принято обычно. Если мы говорим о том, что это не фол, то дальше будет интересно посмотреть, как в аналогичных ситуациях будут принимать решения судья и реагировать ЭСК. Понимаю ли я формулировку? Контакт есть, да, он без серьезного воздействия и амплитуды. Да, игрок «Ахмата» тянется за мячом и пытается сыграть, но дальше происходит контакт болезненный, который мог привести к травме. Естественно, этот контакт воздействовал на футболиста и помешал ему в дальнейшем», — сказал Николаев «СЭ».