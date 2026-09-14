Воробьев о голах в «Краснодаре»: «Планки нет. Главное — чемпионами стать»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос «СЭ», сколько голов планирует забить за «быков» в этом сезоне.

«У меня нет какой-то планки, сколько нужно забить голов в этом сезоне за «Краснодар». Главное — чемпионами стать. Здесь я чувствую себя своим, адаптация проходит нормально», — сказал Воробьев «СЭ».

Воробьев является воспитанником «Краснодара». Он вернулся в команду в июле этого года, перейдя из «Локомотива».

В этом сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

После 8 туров «Краснодар» с 20 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Спартак», московское «Динамо» и ЦСКА на 4 очка.

(Кирилл Радченко)