КДК рассмотрит оскорбление ассистента судьи игроком «Родины» Посо
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) на заседании 16 сентября рассмотрит поведение полузащитника «Родины» Икера Посо после матча чемпионата России с «Крыльями Советов». Футболист приглашен на заседание.
После окончания встречи Посо, по данным КДК, допустил оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении. Кроме того, по матчу «Крылья Советов» — «Родина» комитет рассмотрит задержку выхода московской команды на второй тайм на четыре минуты и шесть дисциплинарных предупреждений — пяти футболистов и одного официального лица.
Также в повестку заседания вошли еще семь матчей чемпионата России.
«Факел» — «Балтика»: КДК рассмотрит эпизод с игроком воронежцев Матвеем Бардачевым, который ударил по микрофону основного вещателя.
«Зенит» — «Локомотив»: комитет разберет оскорбительные выражения, которые болельщики московской команды скандировали в адрес «Зенита».
«Динамо» Москва — «Оренбург»: будут рассмотрены задержка выхода «Оренбурга» на второй тайм, три удаления у гостей, а также поведение тренеров Дмитрия Белорукова и Андрея Горбонца. Горбонец приглашен на заседание.
ЦСКА — «Рубин»: КДК рассмотрит удаление защитника армейцев Матеуса Рейса за серьезное нарушение правил и последовавший затем толчок судьи в спину. Рейс также приглашен на заседание.
«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: комитет рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков грозненцев в адрес судьи, нахождение спортивного директора Руслана Газзаева в технической зоне и большое число предупреждений у «Ахмата».
«Спартак» — «Ростов»: в повестку вошли задержки выхода обеих команд из раздевалок перед началом матча и второго тайма.
«Краснодар» — «Акрон»: КДК рассмотрит опоздание футболиста тольяттинцев на послематчевое флеш-интервью на 25 минут, а также семь предупреждений игрокам и официальному лицу команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0