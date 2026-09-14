КДК рассмотрит оскорбление ассистента судьи игроком «Родины» Посо

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) на заседании 16 сентября рассмотрит поведение полузащитника «Родины» Икера Посо после матча чемпионата России с «Крыльями Советов». Футболист приглашен на заседание.

После окончания встречи Посо, по данным КДК, допустил оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении. Кроме того, по матчу «Крылья Советов» — «Родина» комитет рассмотрит задержку выхода московской команды на второй тайм на четыре минуты и шесть дисциплинарных предупреждений — пяти футболистов и одного официального лица.

Также в повестку заседания вошли еще семь матчей чемпионата России.

«Факел» — «Балтика»: КДК рассмотрит эпизод с игроком воронежцев Матвеем Бардачевым, который ударил по микрофону основного вещателя.

«Зенит» — «Локомотив»: комитет разберет оскорбительные выражения, которые болельщики московской команды скандировали в адрес «Зенита».

«Динамо» Москва — «Оренбург»: будут рассмотрены задержка выхода «Оренбурга» на второй тайм, три удаления у гостей, а также поведение тренеров Дмитрия Белорукова и Андрея Горбонца. Горбонец приглашен на заседание.

ЦСКА — «Рубин»: КДК рассмотрит удаление защитника армейцев Матеуса Рейса за серьезное нарушение правил и последовавший затем толчок судьи в спину. Рейс также приглашен на заседание.

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: комитет рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков грозненцев в адрес судьи, нахождение спортивного директора Руслана Газзаева в технической зоне и большое число предупреждений у «Ахмата».

«Спартак» — «Ростов»: в повестку вошли задержки выхода обеих команд из раздевалок перед началом матча и второго тайма.

«Краснодар» — «Акрон»: КДК рассмотрит опоздание футболиста тольяттинцев на послематчевое флеш-интервью на 25 минут, а также семь предупреждений игрокам и официальному лицу команды.