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КДК рассмотрит оскорбление арбитра игроком Родины Икером Посо после матча с Крыльями Советов в 8 туре РПЛ

КДК рассмотрит оскорбление ассистента судьи игроком «Родины» Посо

Игнат Заздравин
Корреспондент

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) на заседании 16 сентября рассмотрит поведение полузащитника «Родины» Икера Посо после матча чемпионата России с «Крыльями Советов». Футболист приглашен на заседание.

После окончания встречи Посо, по данным КДК, допустил оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении. Кроме того, по матчу «Крылья Советов» — «Родина» комитет рассмотрит задержку выхода московской команды на второй тайм на четыре минуты и шесть дисциплинарных предупреждений — пяти футболистов и одного официального лица.

Также в повестку заседания вошли еще семь матчей чемпионата России.

«Факел» — «Балтика»: КДК рассмотрит эпизод с игроком воронежцев Матвеем Бардачевым, который ударил по микрофону основного вещателя.

«Зенит» — «Локомотив»: комитет разберет оскорбительные выражения, которые болельщики московской команды скандировали в адрес «Зенита».

«Динамо» Москва — «Оренбург»: будут рассмотрены задержка выхода «Оренбурга» на второй тайм, три удаления у гостей, а также поведение тренеров Дмитрия Белорукова и Андрея Горбонца. Горбонец приглашен на заседание.

ЦСКА — «Рубин»: КДК рассмотрит удаление защитника армейцев Матеуса Рейса за серьезное нарушение правил и последовавший затем толчок судьи в спину. Рейс также приглашен на заседание.

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: комитет рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков грозненцев в адрес судьи, нахождение спортивного директора Руслана Газзаева в технической зоне и большое число предупреждений у «Ахмата».

«Спартак» — «Ростов»: в повестку вошли задержки выхода обеих команд из раздевалок перед началом матча и второго тайма.

«Краснодар» — «Акрон»: КДК рассмотрит опоздание футболиста тольяттинцев на послематчевое флеш-интервью на 25 минут, а также семь предупреждений игрокам и официальному лицу команды.

Источник: РФС
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Родина
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Бителло из «Динамо» с отрывом лидирует в РПЛ по передачам под удар после 8 туров
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 6
Максим Глушенков
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Зенит

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П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
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