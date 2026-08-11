За фол на спартаковце ошибочно не назначен пенальти. Вопреки рекомендациям УЕФА

На 64-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:2) судья Антон Фролов поступил неверно, не отреагировав на падение Руслана Литвинова назначением пенальти, а видеоассистенты Сергей Цыганок и Анатолий Жабченко, проведя проверку, в его действия ошибочно не вмешались.

К такому мнению можно прийти, проанализировав рекомендации и трактовки судейского комитета УЕФА, опубликованные на запущенной УЕФА платформе Clear Line, где подробно и с использованием видеоклипов разобрана работа арбитров и их видеоассистентов в различных ситуациях в ходе матча.

В том моменте футболист «Ахмата» Эгаш Касинтура, не играя в мяч и не касаясь его, наступил спартаковцу на часть стопы в районе пятки. Спартаковец потерял возможность нормально продолжить движение и упал. Упал в такт. Бутса слетела.

Экспертно-судейская комиссия РФС, разобрав действия футболистов и судьи, большинством голосов (не единогласно) решила:

«Касинтура не нарушает правила в единоборстве за мяч с Литвиновым в собственной штрафной площади. Несмотря на наличие контакта с ногой соперника, комиссия, учитывая его характер (незначительную силу воздействия и контакт вскользь), считает данный контакт ненаказуемым».

Отметим, что УЕФА разделяет такие наступы не по принципу «есть контакт — значит пенальти», а предлагает оценить следующие критерии:

— насколько наступ полный или частичный;

— интенсивность и скорость действия;

— как контакт повлиял на движение атакующего и возможность продолжить действие.

ВАР должен рекомендовать пенальти, если защитник наступил на ногу атакующему с достаточной интенсивностью или силой либо таким образом, что контакт повлиял на его возможность играть в мяч или бороться за него. То есть высокая сила контакта не обязательное условие. Есть другой, самостоятельный критерий — влияние контакта на действие футболиста.

Незначительная сила сама по себе еще не означает отсутствия нарушения. Нужно после этого ответить на второй вопрос: повлиял ли наступ на способность атакующего продолжить движение или играть и бороться за мяч?

В эпизоде с падением Литвинова, насколько позволяют судить имеющиеся ракурсы и описания, ответ: да.

Касинтура не просто слегка касается своей бутсой бутсы спартаковца бок о бок. Он идет сзади, его стопа попадает на заднюю часть стопы (пятку) соперника в тот момент, когда тот движется. Литвинов после этого не может нормально выполнить следующий шаг. Более того, результат воздействия физически виден — бутса смещается (слетает).

Наступ есть? Да. Возможно, он не полный всей подошвой, а скользящий, частичный. Но это само по себе пенальти не исключает.

Высокая интенсивность есть? Нет.

Воздействие (влияние) на движение Литвинова есть? Да. Ему не дали нормально перенести ногу и продолжить движение.

Игрок «Ахмата» сыграл в мяч? Нет.

Литвинов попытался преувеличить или преувеличил степень воздействия? Нет. Он не «рисовал», бутса сместилась, контакт был, воздействие произошло.

Есть два ключевых фактора: Касинтура не сыграл в мяч, а его наступ сзади реально помешал Литвинову продолжить движение. По критериям, указанным УЕФА в Clear Line, этот контакт является наказуемым. Значит, следовало назначить пенальти.