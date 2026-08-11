За фол на спартаковце ошибочно не назначен пенальти. Вопреки рекомендациям УЕФА
На 64-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:2) судья Антон Фролов поступил неверно, не отреагировав на падение Руслана Литвинова назначением пенальти, а видеоассистенты Сергей Цыганок и Анатолий Жабченко, проведя проверку, в его действия ошибочно не вмешались.
К такому мнению можно прийти, проанализировав рекомендации и трактовки судейского комитета УЕФА, опубликованные на запущенной УЕФА платформе Clear Line, где подробно и с использованием видеоклипов разобрана работа арбитров и их видеоассистентов в различных ситуациях в ходе матча.
В том моменте футболист «Ахмата» Эгаш Касинтура, не играя в мяч и не касаясь его, наступил спартаковцу на часть стопы в районе пятки. Спартаковец потерял возможность нормально продолжить движение и упал. Упал в такт. Бутса слетела.
Экспертно-судейская комиссия РФС, разобрав действия футболистов и судьи, большинством голосов (не единогласно) решила:
«Касинтура не нарушает правила в единоборстве за мяч с Литвиновым в собственной штрафной площади. Несмотря на наличие контакта с ногой соперника, комиссия, учитывая его характер (незначительную силу воздействия и контакт вскользь), считает данный контакт ненаказуемым».
Отметим, что УЕФА разделяет такие наступы не по принципу «есть контакт — значит пенальти», а предлагает оценить следующие критерии:
— насколько наступ полный или частичный;
— интенсивность и скорость действия;
— как контакт повлиял на движение атакующего и возможность продолжить действие.
ВАР должен рекомендовать пенальти, если защитник наступил на ногу атакующему с достаточной интенсивностью или силой либо таким образом, что контакт повлиял на его возможность играть в мяч или бороться за него. То есть высокая сила контакта не обязательное условие. Есть другой, самостоятельный критерий — влияние контакта на действие футболиста.
Незначительная сила сама по себе еще не означает отсутствия нарушения. Нужно после этого ответить на второй вопрос: повлиял ли наступ на способность атакующего продолжить движение или играть и бороться за мяч?
В эпизоде с падением Литвинова, насколько позволяют судить имеющиеся ракурсы и описания, ответ: да.
Касинтура не просто слегка касается своей бутсой бутсы спартаковца бок о бок. Он идет сзади, его стопа попадает на заднюю часть стопы (пятку) соперника в тот момент, когда тот движется. Литвинов после этого не может нормально выполнить следующий шаг. Более того, результат воздействия физически виден — бутса смещается (слетает).
Наступ есть? Да. Возможно, он не полный всей подошвой, а скользящий, частичный. Но это само по себе пенальти не исключает.
Высокая интенсивность есть? Нет.
Воздействие (влияние) на движение Литвинова есть? Да. Ему не дали нормально перенести ногу и продолжить движение.
Игрок «Ахмата» сыграл в мяч? Нет.
Литвинов попытался преувеличить или преувеличил степень воздействия? Нет. Он не «рисовал», бутса сместилась, контакт был, воздействие произошло.
Есть два ключевых фактора: Касинтура не сыграл в мяч, а его наступ сзади реально помешал Литвинову продолжить движение. По критериям, указанным УЕФА в Clear Line, этот контакт является наказуемым. Значит, следовало назначить пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0