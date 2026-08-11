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Судейство

11 августа, 13:15

За фол на спартаковце ошибочно не назначен пенальти. Вопреки рекомендациям УЕФА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Антон Фролов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 64-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:2) судья Антон Фролов поступил неверно, не отреагировав на падение Руслана Литвинова назначением пенальти, а видеоассистенты Сергей Цыганок и Анатолий Жабченко, проведя проверку, в его действия ошибочно не вмешались.

К такому мнению можно прийти, проанализировав рекомендации и трактовки судейского комитета УЕФА, опубликованные на запущенной УЕФА платформе Clear Line, где подробно и с использованием видеоклипов разобрана работа арбитров и их видеоассистентов в различных ситуациях в ходе матча.

В том моменте футболист «Ахмата» Эгаш Касинтура, не играя в мяч и не касаясь его, наступил спартаковцу на часть стопы в районе пятки. Спартаковец потерял возможность нормально продолжить движение и упал. Упал в такт. Бутса слетела.

Главный арбитр матча &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; Антон Фролов.«Ахмат» — «Спартак»: судья не назначил пенальти в ворота хозяев и не удалил Зобнина

Экспертно-судейская комиссия РФС, разобрав действия футболистов и судьи, большинством голосов (не единогласно) решила:

«Касинтура не нарушает правила в единоборстве за мяч с Литвиновым в собственной штрафной площади. Несмотря на наличие контакта с ногой соперника, комиссия, учитывая его характер (незначительную силу воздействия и контакт вскользь), считает данный контакт ненаказуемым».

Отметим, что УЕФА разделяет такие наступы не по принципу «есть контакт — значит пенальти», а предлагает оценить следующие критерии:

— насколько наступ полный или частичный;
— интенсивность и скорость действия;
— как контакт повлиял на движение атакующего и возможность продолжить действие.

ВАР должен рекомендовать пенальти, если защитник наступил на ногу атакующему с достаточной интенсивностью или силой либо таким образом, что контакт повлиял на его возможность играть в мяч или бороться за него. То есть высокая сила контакта не обязательное условие. Есть другой, самостоятельный критерий — влияние контакта на действие футболиста.

Незначительная сила сама по себе еще не означает отсутствия нарушения. Нужно после этого ответить на второй вопрос: повлиял ли наступ на способность атакующего продолжить движение или играть и бороться за мяч?

В эпизоде с падением Литвинова, насколько позволяют судить имеющиеся ракурсы и описания, ответ: да.

Касинтура не просто слегка касается своей бутсой бутсы спартаковца бок о бок. Он идет сзади, его стопа попадает на заднюю часть стопы (пятку) соперника в тот момент, когда тот движется. Литвинов после этого не может нормально выполнить следующий шаг. Более того, результат воздействия физически виден — бутса смещается (слетает).

Наступ есть? Да. Возможно, он не полный всей подошвой, а скользящий, частичный. Но это само по себе пенальти не исключает.

Высокая интенсивность есть? Нет.

Воздействие (влияние) на движение Литвинова есть? Да. Ему не дали нормально перенести ногу и продолжить движение.

Игрок «Ахмата» сыграл в мяч? Нет.

Литвинов попытался преувеличить или преувеличил степень воздействия? Нет. Он не «рисовал», бутса сместилась, контакт был, воздействие произошло.

Есть два ключевых фактора: Касинтура не сыграл в мяч, а его наступ сзади реально помешал Литвинову продолжить движение. По критериям, указанным УЕФА в Clear Line, этот контакт является наказуемым. Значит, следовало назначить пенальти.

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Руслан Литвинов
Эгаш Касинтура
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Антон Фролов (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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