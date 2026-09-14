Источник: «Краснодар» близок к подписанию Сальседо, который ранее не перешел в «Рубин»

«Краснодар» близок к подписанию нападающего Эдди Сальседо на правах свободного агента, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, стороны обсуждают контракт сроком на четыре года с зарплатой футболиста 700 тысяч евро за сезон. Агентские выплаты могут составить 800 тысяч евро. Для завершения сделки осталось согласовать детали и пройти медицинское обследование.

Ранее 24-летний Сальседо был близок к переходу в «Рубин», однако во время медосмотра у футболиста выявили проблемы со связкой колена. Казанский клуб предложил нападающему контракт по схеме «1+1+1», предусматривавший продление в зависимости от его участия в матчах, но игрок отказался от такого варианта.

В прошлом сезоне Сальседо выступал за греческий ОФИ. Нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

За карьеру Сальседо также выступал за «Дженоа», «Верону», «Специю», «Бари», испанский «Эльденсе» и «Лекко». Права на футболиста ранее принадлежали «Интеру».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.