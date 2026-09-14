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Источник: «Краснодар» близок к подписанию Сальседо, который ранее не перешел в «Рубин»

Источник: «Краснодар» близок к подписанию Сальседо, который ранее не перешел в «Рубин»

Сергей Ярошенко

«Краснодар» близок к подписанию нападающего Эдди Сальседо на правах свободного агента, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, стороны обсуждают контракт сроком на четыре года с зарплатой футболиста 700 тысяч евро за сезон. Агентские выплаты могут составить 800 тысяч евро. Для завершения сделки осталось согласовать детали и пройти медицинское обследование.

Ранее 24-летний Сальседо был близок к переходу в «Рубин», однако во время медосмотра у футболиста выявили проблемы со связкой колена. Казанский клуб предложил нападающему контракт по схеме «1+1+1», предусматривавший продление в зависимости от его участия в матчах, но игрок отказался от такого варианта.

В прошлом сезоне Сальседо выступал за греческий ОФИ. Нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

За карьеру Сальседо также выступал за «Дженоа», «Верону», «Специю», «Бари», испанский «Эльденсе» и «Лекко». Права на футболиста ранее принадлежали «Интеру».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Источник: Иван Карпов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
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П
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Маркиньос

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Рубин

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