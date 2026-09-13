Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Кордоба устроил театр против «Акрона»: изображал муки после легкого касания Гудиева — на поле даже вышли врачи

Артем Белинин
Корреспондент
А начальник команды тольяттинцев не сдержал эмоции и получил красную карточку.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:1
Акрон

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не смог забить в матче 8-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1), однако все равно привлек к себе внимание. По ходу встречи 33-летний колумбиец отметился симуляцией и вывел из себя оппонентов — один из них настолько разозлился, что даже получил красную карточку.

Как это было

Эпизод произошел в середине второго тайма, когда Кордоба передал вышедший за пределы поля мяч голкиперу тольяттинцев Виталию Гудиеву. Вратарь в ответ провел форварду перчаткой по голове, едва коснувшись уха, — вслед за этим Джон упал на газон, изображая страдания.

Получилось настолько правдоподобно, что на газоне появилась медбригада «Краснодара». Однако те, кто видел момент вблизи (в частности, Гудиев), начали спорить с главным арбитром Василием Казарцевым. Последний, однако, наказывать никого не стал — ни Виталия за «фол», ни Кордобу за откровенную симуляцию.

На этом инцидент не был исчерпан. Вскоре к бровке выбежал начальник команды «Акрон» Владимир Копаев — и принялся о чем-то громко и нецензурно кричать. Его Казарцев уже щадить не стал, достав из кармана желтую карточку. Копаева предупреждение не успокоило — Владимир выхватил табло у резервного арбитра и бросил на газон. После этого главный судья показал ему красную.

Гудиев в ситуации держался достойно — долгое время почти не реагировал на провокацию, сорвавшись и грубо высказав что-то Кордобе лишь под самый конец. В итоге как раз самообладания голкиперу не хватило — на 87-й минуте он фатально ошибся на выходе, выронив мяч, и подарил «быкам» спасительный гол, благодаря которому они сравняли счет. Учитывая, что в целом матч Виталию удался (он совершил 7 сейвов), результат для 31-летнего футболиста обидный.

«Это не по-мужски»

Ожидаемо, эпизод с Кордобой стал поводом для обсуждений. Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что так вести себя просто нельзя.

«Это действительно некрасиво. Мы считаем Кордобу одним из самых сильных игроков РПЛ. Но вот такие моменты... Это просто ужас. Это не по-мужски. Как бы ты ни хотел выиграть, такое недопустимо», — сказал Тихонов «Матч ТВ».

А сам пострадавший о Джоне хорошего мнения. В этом Гудиев признался в разговоре с «СЭ».

«Против Кордобы всегда нелегко играть, но я думаю, наши защитники с ним хорошо справились — разобрали его игру, в общем. Кордоба — классный футболист, он живет игрой, но провокации с его стороны присутствуют. Нормально к этому отношусь, меня он точно не выбивает из колеи. За других не буду говорить», — заявил он «СЭ».

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;.Гудиев творил чудеса, но его ошибка помогла «Краснодару» спасти игру

За эмоционального Копаева, получившего красную карточку, в «Акроне» заступились.

«Это показывает определенную вовлеченность. Красную карточку ему дали за спор с судьей. У нас вся команда живет футболом и вовлечена в игровой процесс. Когда кто-то из нас видит несправедливость, равнодушным никто не остается. Никаких санкций к нему не будет. Начальник команды у нас отличный. Мы его любим и ценим», — отметил в разговоре с «СЭ» генеральный директор клуба Константин Клюшев.

Сам Копаев в интервью «СЭ» рассказал подробнее о своем поступке.

«Почему такая реакция? Переживал. Не из-за судейских решений. Бывают такие моменты. Говорил ли я с арбитром после матча? Да», — добавил он.

«Акрон» не впервые сталкивается с подобным поведением колумбийского форварда. В прошлом сезоне жестко о Джоне высказывался выступавший тогда за тольяттинцев Артем Дзюба.

«Я очень высоко его оцениваю как форварда, но с такими габаритами и данными он очень много жалуется, падает, симулирует. Это ненормально для него, такого здорового. Если он не будет этого делать, думаю, станет еще сильнее», — говорил нападающий.

По итогам 8-го тура РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. «Акрон» идет 14-м, набрав 5 баллов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
Читайте также
Президент ЮАР назвал обнадеживающими данные о продолжающихся обсуждениях по Украине
Что произошло за неделю с 7 по 13 сентября. Главное
Разин предлагает бить буллиты на раздевание, Ротенберг - до и после игры. Что произошло после выдвижения абсурдной идеи КХЛ
Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация
Минобороны Ливии опровергло сообщения о передаче своей военной базы ВСУ
«Ты определенно мой талисман»: история любви теннисиста Бена Шелтона и футболистки Тринити Родман
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Ростов» и все матчи
«Спартак» вернулся, «Краснодар» затрясло. Каким будет отрыв лидера к паузе в РПЛ?
РПЛ: видео всех голов 8-го тура 13 сентября
Вратарь «Акрона» Гудиев: «Кордоба — классный футболист, но провокации с его стороны в игре присутствуют»
Гол Жедсона, жест Солари, радость Массалыги: «Спартак» разгромил «Ростов»
Начальник команды «Акрон» Копаев — о красной карточке в матче с «Краснодаром»: «Переживал»
Благоевич рассказал, что игроки «Акрона» плакали в раздевалке после ничьей с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гудиев творил чудеса, но его ошибка помогла «Краснодару» спасти игру

«Спартак» вернулся, «Краснодар» затрясло. Каким будет отрыв лидера к паузе в РПЛ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости