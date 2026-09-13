Кордоба устроил театр против «Акрона»: изображал муки после легкого касания Гудиева — на поле даже вышли врачи

А начальник команды тольяттинцев не сдержал эмоции и получил красную карточку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не смог забить в матче 8-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1), однако все равно привлек к себе внимание. По ходу встречи 33-летний колумбиец отметился симуляцией и вывел из себя оппонентов — один из них настолько разозлился, что даже получил красную карточку.

Как это было

Эпизод произошел в середине второго тайма, когда Кордоба передал вышедший за пределы поля мяч голкиперу тольяттинцев Виталию Гудиеву. Вратарь в ответ провел форварду перчаткой по голове, едва коснувшись уха, — вслед за этим Джон упал на газон, изображая страдания.

Получилось настолько правдоподобно, что на газоне появилась медбригада «Краснодара». Однако те, кто видел момент вблизи (в частности, Гудиев), начали спорить с главным арбитром Василием Казарцевым. Последний, однако, наказывать никого не стал — ни Виталия за «фол», ни Кордобу за откровенную симуляцию.

На этом инцидент не был исчерпан. Вскоре к бровке выбежал начальник команды «Акрон» Владимир Копаев — и принялся о чем-то громко и нецензурно кричать. Его Казарцев уже щадить не стал, достав из кармана желтую карточку. Копаева предупреждение не успокоило — Владимир выхватил табло у резервного арбитра и бросил на газон. После этого главный судья показал ему красную.

Гудиев в ситуации держался достойно — долгое время почти не реагировал на провокацию, сорвавшись и грубо высказав что-то Кордобе лишь под самый конец. В итоге как раз самообладания голкиперу не хватило — на 87-й минуте он фатально ошибся на выходе, выронив мяч, и подарил «быкам» спасительный гол, благодаря которому они сравняли счет. Учитывая, что в целом матч Виталию удался (он совершил 7 сейвов), результат для 31-летнего футболиста обидный.

«Это не по-мужски»

Ожидаемо, эпизод с Кордобой стал поводом для обсуждений. Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что так вести себя просто нельзя.

«Это действительно некрасиво. Мы считаем Кордобу одним из самых сильных игроков РПЛ. Но вот такие моменты... Это просто ужас. Это не по-мужски. Как бы ты ни хотел выиграть, такое недопустимо», — сказал Тихонов «Матч ТВ».

А сам пострадавший о Джоне хорошего мнения. В этом Гудиев признался в разговоре с «СЭ».

«Против Кордобы всегда нелегко играть, но я думаю, наши защитники с ним хорошо справились — разобрали его игру, в общем. Кордоба — классный футболист, он живет игрой, но провокации с его стороны присутствуют. Нормально к этому отношусь, меня он точно не выбивает из колеи. За других не буду говорить», — заявил он «СЭ».

За эмоционального Копаева, получившего красную карточку, в «Акроне» заступились.

«Это показывает определенную вовлеченность. Красную карточку ему дали за спор с судьей. У нас вся команда живет футболом и вовлечена в игровой процесс. Когда кто-то из нас видит несправедливость, равнодушным никто не остается. Никаких санкций к нему не будет. Начальник команды у нас отличный. Мы его любим и ценим», — отметил в разговоре с «СЭ» генеральный директор клуба Константин Клюшев.

Сам Копаев в интервью «СЭ» рассказал подробнее о своем поступке.

«Почему такая реакция? Переживал. Не из-за судейских решений. Бывают такие моменты. Говорил ли я с арбитром после матча? Да», — добавил он.

«Акрон» не впервые сталкивается с подобным поведением колумбийского форварда. В прошлом сезоне жестко о Джоне высказывался выступавший тогда за тольяттинцев Артем Дзюба.

«Я очень высоко его оцениваю как форварда, но с такими габаритами и данными он очень много жалуется, падает, симулирует. Это ненормально для него, такого здорового. Если он не будет этого делать, думаю, станет еще сильнее», — говорил нападающий.

По итогам 8-го тура РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. «Акрон» идет 14-м, набрав 5 баллов.