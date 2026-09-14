Смородская — о проблемах «Зенита» в этом сезоне: «Бразильцы перестали выкладываться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением об игре «Зенита» в сезоне РПЛ-2026/27.

«На мой взгляд, «Зенит» в этом сезоне играет плохо, и, скорее всего, им будет тяжело бороться за чемпионство. Команда не бежит, бразильцы перестали выкладываться. Пока не вижу, за счет чего и как Семак будет искать выход из этой ситуации», — сказала Смородская «СЭ».

После 8 туров РПЛ команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

16 сентября «Зенит» сыграет с «Балтикой» в 9-м туре чемпионата России.

Кирилл Радченко