Смородская — о проблемах «Зенита» в этом сезоне: «Бразильцы перестали выкладываться»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением об игре «Зенита» в сезоне РПЛ-2026/27.
«На мой взгляд, «Зенит» в этом сезоне играет плохо, и, скорее всего, им будет тяжело бороться за чемпионство. Команда не бежит, бразильцы перестали выкладываться. Пока не вижу, за счет чего и как Семак будет искать выход из этой ситуации», — сказала Смородская «СЭ».
После 8 туров РПЛ команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
16 сентября «Зенит» сыграет с «Балтикой» в 9-м туре чемпионата России.
Кирилл Радченко
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
Новости