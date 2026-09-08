FONBET Кубок России, результаты матчей 4-го раунда Пути регионов: «Текстильщик» — «Арсенал», «Шинник» — «Торпедо» и другие матчи
Матчи 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
С 8 по 10 сентября пройдут матчи 4-го раунда Пути регионов. Во вторник, 8 сентября состоятся игры «Рязань» — «Спартак» (Кострома) и «Текстильщик» — «Арсенал».
В среду, 9 сентября пройдут игры «Волна» — «Ротор», «Знамя» — «СКА-Хабаровск», «Калуга» — «Уфа», «Динамо» (Киров) — «КАМАЗ», «Муром» — «Велес», «Сокол» — «Ленинградец», «Волгарь» — «Волга», «Динамо» (Ставрополь) — «Нижний Новгород», «Чертаново» — «Нефтехимик», «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Сочи» и «Дружба» — «Енисей».
На четверг, 10 сентября запланированы матчи «Динамо» (Барнаул) — «Челябинск», «Луки-Энергия» — «Урал» и «Шинник» — «Торпедо» (Москва).
Кубок России
Путь регионов. 4-й раунд
8 сентября, вторник
9 сентября, среда
10 сентября, четверг
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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