Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

FONBET Кубок России, результаты матчей 4-го раунда Пути регионов: «Текстильщик» — «Арсенал», «Шинник» — «Торпедо» и другие матчи

Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

С 8 по 10 сентября пройдут матчи 4-го раунда Пути регионов. Во вторник, 8 сентября состоятся игры «Рязань» — «Спартак» (Кострома) и «Текстильщик» — «Арсенал».

В среду, 9 сентября пройдут игры «Волна» — «Ротор», «Знамя» — «СКА-Хабаровск», «Калуга» — «Уфа», «Динамо» (Киров) — «КАМАЗ», «Муром» — «Велес», «Сокол» — «Ленинградец», «Волгарь» — «Волга», «Динамо» (Ставрополь) — «Нижний Новгород», «Чертаново» — «Нефтехимик», «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Сочи» и «Дружба» — «Енисей».

На четверг, 10 сентября запланированы матчи «Динамо» (Барнаул) — «Челябинск», «Луки-Энергия» — «Урал» и «Шинник» — «Торпедо» (Москва).

Кубок России
Путь регионов. 4-й раунд

8 сентября, вторник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
08 сентября, 17:00. Рязань Арена (Рязань)
Рязань
Спартак Кс
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
08 сентября, 19:30. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
Арсенал Т

9 сентября, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 14:00. Локомотив (Нижний Новгород)
Волна
Ротор
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 16:00. Автомобилист (Ногинск)
Знамя
СКА-Хабаровск
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 17:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
Ленинградец
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 17:00. Россия (Киров)
Динамо Кир
КАМАЗ
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 17:00. Орбита (Калуга)
Калуга
Уфа
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 17:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
Велес
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
Волга Ул
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 18:30. Динамо (Ставрополь)
Динамо Ст
Нижний Новгород
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 19:00. Арена Чертаново (Москва)
Чертаново
Нефтехимик
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 19:00. Кировец (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
Сочи
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
09 сентября, 19:30. Адыгейский республиканский стадион "Дружба" (Майкоп)
Дружба М
Енисей

10 сентября, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
10 сентября, 13:00. Динамо (Барнаул)
Динамо Брл
Челябинск
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
10 сентября, 16:30. Экспресс (Великие Луки)
Луки-Энергия
Урал
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
10 сентября, 19:30. Шинник (Ярославль)
Шинник
Торпедо

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Читайте также
В раде рассказали о распространении в Киеве инструкций на случай ЧП зимой
«Шиптарь в клубе — позор «Спартака». Фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер против Даку в дерби с «Партизаном»
В Нальчике прошла пышная свадьба сына экс-главы Кабардино-Балкарии Канокова
Семака обвиняют в потере контроля над футболистами. Что происходит с «Зенитом» после поражения от ЦСКА
Через 15 лет — как о живых. Мысли о «Локомотиве», который навсегда с нами
Бывший генпрокурор Грузии создал подразделение и ушел на СВО на стороне России
Популярное видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Хавбек костромского «Спартака» Мохаммади сделал третий голевой пас после ввода мяча из аута кульбитом
Лига чемпионов-2026/27: расписание матчей 1-го тура
Кубок России-2026/27: расписание матчей 4-го раунда
Тюкавин — о состоянии здоровья: «Все хорошо, спасибо»
«Т» от Тюкавина, Сергеев повторил рекорд Соболева: «Динамо» победило «Ахмат» в Кубке
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хавбек костромского «Спартака» Мохаммади сделал третий голевой пас после ввода мяча из аута кульбитом
Новости
RSS RSS
Все новости