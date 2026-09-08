FONBET Кубок России, результаты матчей 4-го раунда Пути регионов: «Текстильщик» — «Арсенал», «Шинник» — «Торпедо» и другие матчи

Матчи 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

С 8 по 10 сентября пройдут матчи 4-го раунда Пути регионов. Во вторник, 8 сентября состоятся игры «Рязань» — «Спартак» (Кострома) и «Текстильщик» — «Арсенал».

В среду, 9 сентября пройдут игры «Волна» — «Ротор», «Знамя» — «СКА-Хабаровск», «Калуга» — «Уфа», «Динамо» (Киров) — «КАМАЗ», «Муром» — «Велес», «Сокол» — «Ленинградец», «Волгарь» — «Волга», «Динамо» (Ставрополь) — «Нижний Новгород», «Чертаново» — «Нефтехимик», «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Сочи» и «Дружба» — «Енисей».

На четверг, 10 сентября запланированы матчи «Динамо» (Барнаул) — «Челябинск», «Луки-Энергия» — «Урал» и «Шинник» — «Торпедо» (Москва).

Кубок России

Путь регионов. 4-й раунд

8 сентября, вторник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

08 сентября, 17:00. Рязань Арена (Рязань)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

08 сентября, 19:30. Текстильщик (Иваново)

9 сентября, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 14:00. Локомотив (Нижний Новгород)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 16:00. Автомобилист (Ногинск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 17:00. Локомотив (Саратов)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 17:00. Россия (Киров)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 17:00. Орбита (Калуга)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 17:00. им. Виктора Лосева (Муром)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 18:00. Центральный (Астрахань)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 18:30. Динамо (Ставрополь)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 19:00. Арена Чертаново (Москва)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 19:00. Кировец (Санкт-Петербург)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

09 сентября, 19:30. Адыгейский республиканский стадион "Дружба" (Майкоп)

10 сентября, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

10 сентября, 13:00. Динамо (Барнаул)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

10 сентября, 16:30. Экспресс (Великие Луки)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

10 сентября, 19:30. Шинник (Ярославль)

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

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