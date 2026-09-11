Итог трансферного лета для «Зенита»: Луиса Энрике не продал, центр поля не укрепил. Но плюсы тоже есть

Какую оценку заслуживает кампания сине-бело-голубых?

В России захлопнулось трансферное окно. Для «Зенита» оно получилось событийным: клуб сделал ряд точечных покупок, был вовлечен в несколько саг, которые ничем не завершились. В частности, Луис Энрике остался в Санкт-Петербурге, а Константин Тюкавин, Александр Головин и Данило так и не перешли в «Зенит».

В итоге таблица трансферов действующих чемпионов России выглядит так.

Оценим, как изменилась обойма «Зенита» по позициям.

Вратари

Кержаков завершил карьеру и перешел в тренерский штаб Сергея Семака, Латышонка ожидаемо продали — Евгению надоело сидеть на скамейке за спиной Адамова. Вследствие этого вторым номером команды стал Москвичев, а третьим — вернувшийся из трехлетнего турне по арендам Одоевский.

У «Зенита» солидный вратарский блок с понятной иерархией, хотя за Даниила немного грустно: он все еще не может закрепиться в РПЛ, а в конце сезона завершается его контракт с родным клубом, и вряд ли он будет продлен.

Плюс — под конец окна «Зенит» неожиданно купил у «Сочи» еще одного своего воспитанника — Дегтева, которого тут же отправил в аренду в «Оренбург». Скорее всего, именно он через год заменит в составе Одоевского.

Роман Вега. Фото ФК «Зенит»

Фланги защиты

На правом краю Арсена Адамова в ротации заменил Волков, которому летом искали команду, но в итоге неожиданно решили оставить (в начале лета было трудно представить, что он проведет осень в «Зените»). Неудачный выход Сергея на замену в матче с ЦСКА уже стал легендарным — посмотрим, как дальше его будет использовать Семак. Альтернатива есть — Караваев. Основным правым защитником по-прежнему остается Мантуан.

На левом краю теперь осталось только две опции, так как Горшков вернулся в «Крылья Советов». Но к этой позиции нет вопросов: Вега бодро начал сезон и не пускает в основу даже защитника сборной Бразилии Дугласа Сантоса.

Центр защиты

Уже в конце мая «Зенит» приобрел у «Балтики» защитника Андраде. Как следствие, позже в аренду ушел Дркушич.

Вообще еще с весны многие болельщики ждали трансфера Нино, но он никуда так и не ушел. Да и конкретных слухов вокруг него не было, а сейчас бразилец вообще перестал считаться железным игроком основы и не попадает туда, даже когда позволяет лимит.

В целом позиция укомплектована, ведь есть еще Дивеев и Алип, который не считается легионером.

Артем Карпукас. Фото ФК «Зенит»

Середина поля

Самая проблемная позиция «Зенита» еще со времен продажи Клаудиньо и срыва трансфера Саласара.

Барриос регрессирует, его контракт заканчивается уже будущим летом. Вендел тоже уже не делает разницу, а сейчас еще и травмировался. Педро закрепился в статусе игрока центра поля — к нему вопросов меньше всего из этого трио.

Карпукас — хорошее усиление с паспортом, но все-таки он пришел поздновато. «Зенит» слишком долго тянул, можно было привезти Артема хотя бы к первому туру.

Больше в центр никого не купили, и это главный минус всей кампании «Зенита». Долго обхаживали Данило из «Ботафого»; присматривались к Пуэрте из «Расинга»; облизывались на Головина, понимая, что его запросы слишком велики с учетом возраста.

В итоге «Зенит» «усилился» только капитаном собственной молодежки, 18-летним Мусаевым, который фактически становится заменой ушедшему Михайлову в ротации. Плюс есть Кондаков и Ерохин. Негусто. Проседающий центр поля может стоить «Зениту» титула в этом сезоне.

Андрей Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фланги нападения

Еще один важный итог кампании «Зенита» — сохранение Луиса Энрике. И нет, это не плюс: я убежден, что бразильца надо было продавать, пока к нему имелся интерес и о нем не забыли (да, у него всего один матч на чемпионате мира, но это все равно серьезно). Цена на него падает уже сейчас — на сентябрьские матчи сборной Карло Анчелотти Энрике не вызвал.

К тому же во многом из-за того, что Луиса не продали, «Зенит» не смог купить никого стоящего — возможно, тот же Данило сейчас уже готовился бы к игре с «Локо», если бы Энрике уехал. Но с «Ромой» не договорились по методу и гарантиям выплат, бразильские клубы не потянули игрока, «Аль-Иттихад» тоже сорвался.

В целом Энрике в последних матчах показывает готовность дальше играть за «Зенит», не бастует. Но сейчас загадка, как он проведет осень и сколько за него предложат зимой. На правом краю также остается вариант с Глушенковым, а еще наконец-то выздоровел Шилов — однако ему еще нужно набрать форму.

На левом фланге теперь нет Мостового, который ушел в аренду в «Локомотив», после чего закончится его контракт с «Зенитом». Поэтому там только две опции — Джон Джон и Педро, который уже убедил всех, что приносит больше пользы в центре. Ситуативно может выйти Энрике. Тоже так себе глубина — допускаю, что зимой клуб прервет аренду Андрея Касаджикова, если он продолжит феноменальную результативную серию в «Оренбурге». Он как раз левый вингер.

Фелипе Аугусто. Фото ФК «Зенит»

Центр нападения

Дуран покинул «Зенит» с выполненной миссией — растормошил Соболева. Больше он не запомнился ничем, и уже в апреле было очевидно, что главная цель клуба на лето — купить нападающего.

Вопрос решили довольно оперативно. Работали по нескольким кандидатурам. Когда стало ясно, что выцепить у «Динамо» Тюкавина очень сложно, переключились на Фелипе Аугусто из «Трабзонспора», за которого заплатили 15 миллионов евро. Здесь клуб сработал оперативно и четко, бразилец вышел уже в матче за Суперкубок.

Во время сборов казалось, что Семак планирует переключиться на схему 4-4-2, как было во времена Дзюбы и Азмуна. Логика в этом была (и остается), ведь Соболев — силовой и габаритный нападающий, а Аугусто в Турции был эффективен в оттяжке. Но мы видим, что бразилец пока остается просто сменщиком Соболева, а схему Семак меняет только в концовке, когда в атаку отправляются и Ерохин, и центральные защитники.

Оценка

6 по 10-балльной шкале. Качественно «Зенит» не усилился. Защитная и вратарская линии остались на том же уровне. В середине поля появился Карпукас, который хорошо начал в команде, но это не то усиление, на которое рассчитывали болельщики изначально. И сейчас проблема центральной зоны стоит острее, чем полтора года назад, когда уходил Клаудиньо, потому что Вендел и Барриос преодолели свой пик.

В нападении появился Аугусто, который пока не отбивает свою трансферную сумму. Но его оценивать рано.

С левого фланга исчез Мостовой, которого клуб фактически отпускает бесплатно. На правой бровке остался Луис Энрике, и ему теперь нужно заново пробиваться в основу, а клубу — искать покупателей зимой, чтобы выручить за бразильца хорошие деньги.

Если бы «Зенит» продал летом участника чемпионата мира за 30-35 миллионов евро, то мог бы реинвестировать их в сильного центрального полузащитника. А если нет, то хотя бы имел положительный трансферный баланс (по итогам лета клуб оказался в минусе на 22,6 миллиона евро).

Поэтому высокую оценку за это лето сине-бело-голубые не заслужили.