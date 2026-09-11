Итог трансферного лета для «Зенита»: Луиса Энрике не продал, центр поля не укрепил. Но плюсы тоже есть
В России захлопнулось трансферное окно. Для «Зенита» оно получилось событийным: клуб сделал ряд точечных покупок, был вовлечен в несколько саг, которые ничем не завершились. В частности, Луис Энрике остался в Санкт-Петербурге, а Константин Тюкавин, Александр Головин и Данило так и не перешли в «Зенит».
В итоге таблица трансферов действующих чемпионов России выглядит так.
Оценим, как изменилась обойма «Зенита» по позициям.
Вратари
Кержаков завершил карьеру и перешел в тренерский штаб Сергея Семака, Латышонка ожидаемо продали — Евгению надоело сидеть на скамейке за спиной Адамова. Вследствие этого вторым номером команды стал Москвичев, а третьим — вернувшийся из трехлетнего турне по арендам Одоевский.
У «Зенита» солидный вратарский блок с понятной иерархией, хотя за Даниила немного грустно: он все еще не может закрепиться в РПЛ, а в конце сезона завершается его контракт с родным клубом, и вряд ли он будет продлен.
Плюс — под конец окна «Зенит» неожиданно купил у «Сочи» еще одного своего воспитанника — Дегтева, которого тут же отправил в аренду в «Оренбург». Скорее всего, именно он через год заменит в составе Одоевского.
Фланги защиты
На правом краю Арсена Адамова в ротации заменил Волков, которому летом искали команду, но в итоге неожиданно решили оставить (в начале лета было трудно представить, что он проведет осень в «Зените»). Неудачный выход Сергея на замену в матче с ЦСКА уже стал легендарным — посмотрим, как дальше его будет использовать Семак. Альтернатива есть — Караваев. Основным правым защитником по-прежнему остается Мантуан.
На левом краю теперь осталось только две опции, так как Горшков вернулся в «Крылья Советов». Но к этой позиции нет вопросов: Вега бодро начал сезон и не пускает в основу даже защитника сборной Бразилии Дугласа Сантоса.
Центр защиты
Уже в конце мая «Зенит» приобрел у «Балтики» защитника Андраде. Как следствие, позже в аренду ушел Дркушич.
Вообще еще с весны многие болельщики ждали трансфера Нино, но он никуда так и не ушел. Да и конкретных слухов вокруг него не было, а сейчас бразилец вообще перестал считаться железным игроком основы и не попадает туда, даже когда позволяет лимит.
В целом позиция укомплектована, ведь есть еще Дивеев и Алип, который не считается легионером.
Середина поля
Самая проблемная позиция «Зенита» еще со времен продажи Клаудиньо и срыва трансфера Саласара.
Барриос регрессирует, его контракт заканчивается уже будущим летом. Вендел тоже уже не делает разницу, а сейчас еще и травмировался. Педро закрепился в статусе игрока центра поля — к нему вопросов меньше всего из этого трио.
Карпукас — хорошее усиление с паспортом, но все-таки он пришел поздновато. «Зенит» слишком долго тянул, можно было привезти Артема хотя бы к первому туру.
Больше в центр никого не купили, и это главный минус всей кампании «Зенита». Долго обхаживали Данило из «Ботафого»; присматривались к Пуэрте из «Расинга»; облизывались на Головина, понимая, что его запросы слишком велики с учетом возраста.
В итоге «Зенит» «усилился» только капитаном собственной молодежки, 18-летним Мусаевым, который фактически становится заменой ушедшему Михайлову в ротации. Плюс есть Кондаков и Ерохин. Негусто. Проседающий центр поля может стоить «Зениту» титула в этом сезоне.
Фланги нападения
Еще один важный итог кампании «Зенита» — сохранение Луиса Энрике. И нет, это не плюс: я убежден, что бразильца надо было продавать, пока к нему имелся интерес и о нем не забыли (да, у него всего один матч на чемпионате мира, но это все равно серьезно). Цена на него падает уже сейчас — на сентябрьские матчи сборной Карло Анчелотти Энрике не вызвал.
К тому же во многом из-за того, что Луиса не продали, «Зенит» не смог купить никого стоящего — возможно, тот же Данило сейчас уже готовился бы к игре с «Локо», если бы Энрике уехал. Но с «Ромой» не договорились по методу и гарантиям выплат, бразильские клубы не потянули игрока, «Аль-Иттихад» тоже сорвался.
В целом Энрике в последних матчах показывает готовность дальше играть за «Зенит», не бастует. Но сейчас загадка, как он проведет осень и сколько за него предложат зимой. На правом краю также остается вариант с Глушенковым, а еще наконец-то выздоровел Шилов — однако ему еще нужно набрать форму.
На левом фланге теперь нет Мостового, который ушел в аренду в «Локомотив», после чего закончится его контракт с «Зенитом». Поэтому там только две опции — Джон Джон и Педро, который уже убедил всех, что приносит больше пользы в центре. Ситуативно может выйти Энрике. Тоже так себе глубина — допускаю, что зимой клуб прервет аренду Андрея Касаджикова, если он продолжит феноменальную результативную серию в «Оренбурге». Он как раз левый вингер.
Центр нападения
Дуран покинул «Зенит» с выполненной миссией — растормошил Соболева. Больше он не запомнился ничем, и уже в апреле было очевидно, что главная цель клуба на лето — купить нападающего.
Вопрос решили довольно оперативно. Работали по нескольким кандидатурам. Когда стало ясно, что выцепить у «Динамо» Тюкавина очень сложно, переключились на Фелипе Аугусто из «Трабзонспора», за которого заплатили 15 миллионов евро. Здесь клуб сработал оперативно и четко, бразилец вышел уже в матче за Суперкубок.
Во время сборов казалось, что Семак планирует переключиться на схему 4-4-2, как было во времена Дзюбы и Азмуна. Логика в этом была (и остается), ведь Соболев — силовой и габаритный нападающий, а Аугусто в Турции был эффективен в оттяжке. Но мы видим, что бразилец пока остается просто сменщиком Соболева, а схему Семак меняет только в концовке, когда в атаку отправляются и Ерохин, и центральные защитники.
Оценка
6 по 10-балльной шкале. Качественно «Зенит» не усилился. Защитная и вратарская линии остались на том же уровне. В середине поля появился Карпукас, который хорошо начал в команде, но это не то усиление, на которое рассчитывали болельщики изначально. И сейчас проблема центральной зоны стоит острее, чем полтора года назад, когда уходил Клаудиньо, потому что Вендел и Барриос преодолели свой пик.
В нападении появился Аугусто, который пока не отбивает свою трансферную сумму. Но его оценивать рано.
С левого фланга исчез Мостовой, которого клуб фактически отпускает бесплатно. На правой бровке остался Луис Энрике, и ему теперь нужно заново пробиваться в основу, а клубу — искать покупателей зимой, чтобы выручить за бразильца хорошие деньги.
Если бы «Зенит» продал летом участника чемпионата мира за 30-35 миллионов евро, то мог бы реинвестировать их в сильного центрального полузащитника. А если нет, то хотя бы имел положительный трансферный баланс (по итогам лета клуб оказался в минусе на 22,6 миллиона евро).
Поэтому высокую оценку за это лето сине-бело-голубые не заслужили.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0