Защитник ЦСКА Виктор — о результатах команды: «Потихоньку мы найдем себя, сыграемся и станем очень сильными»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал результаты команды на старте сезона-2026/27.

«Сейчас наша команда проходит не лучшую стадию. Нам нужно прибавлять во многих аспектах. Мы стараемся расти каждый день. В первую очередь — важны голы, с ними нам намного легче играть.

У нас очень молодая команда, молодой тренер, для которого ЦСКА — первый большой клуб. Я считаю, что потихоньку-потихоньку мы найдем себя, сыграемся и станем очень сильными», — цитирует футболиста «МЯЧ».

После восьми туров армейцы с 16 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В FONBET Кубке России красно-синие с 2 очками занимают третью строчку в группе D.