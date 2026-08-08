ЭСК признала, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале матча с «Ахматом»
Экспертно-судейская комиссия поддержала четыре решения арбитра Антона Фролова в матче 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», сообщается на сайте РФС.
Игра прошла 2 августа в Грозном и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
ЭСК признала, что Фролов верно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 2-й минуте после того, как голкипер Александр Максименко при розыгрыше от ворот отдал пас на Кристофера Ву, а защитник остановил мяч рукой.
«В момент передачи вратаря Александра Максименко партнеру Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из-за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил. Поскольку мяч уже находился в игре, у арбитра были все основания для принятия технического решения и назначения пенальти. Даже если бы в момент передачи Александра Максименко мяч не был неподвижен, а продолжал движение, это не повлияло бы на итоговое решение судьи», — говорится в мотивировке ЭСК.
Также комиссия большинством голосов определила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» на 64-й минуте. По ее мнению, контакт Эгаша Касинтуры с ногой Руслана Литвинова в собственной штрафной площади ненаказуем.
Кроме этого, ЭСК поддержала решение Фролова удалить Касинтуру на 73-й минуте, поскольку тот «допустил явное проявление агрессивного поведения», применив чрезмерную силу и ударив Романа Зобнина рукой в голову в ситуации, не связанной с борьбой за мяч.
Также члены ЭСК единогласно проголосовали за то, что судья правильно засчитал взятие ворот «Ахмата» на 91-й минуте.
«Игрок «Спартака» Манфред Угальде, оказавшийся близко к стенке из игроков «Ахмата» в момент выполнения штрафного удара его партнером по команде Эсекьелем Барко, никак на нее не повлиял. Угальде не пытался сместить стенку в сторону», — отмечается в мотивировке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0