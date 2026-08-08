Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

8 августа, 12:17

ЭСК признала, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале матча с «Ахматом»

Алина Савинова
Судья Антон Фролов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия поддержала четыре решения арбитра Антона Фролова в матче 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», сообщается на сайте РФС.

Игра прошла 2 августа в Грозном и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

ЭСК признала, что Фролов верно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 2-й минуте после того, как голкипер Александр Максименко при розыгрыше от ворот отдал пас на Кристофера Ву, а защитник остановил мяч рукой.

«В момент передачи вратаря Александра Максименко партнеру Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из-за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил. Поскольку мяч уже находился в игре, у арбитра были все основания для принятия технического решения и назначения пенальти. Даже если бы в момент передачи Александра Максименко мяч не был неподвижен, а продолжал движение, это не повлияло бы на итоговое решение судьи», — говорится в мотивировке ЭСК.

Также комиссия большинством голосов определила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» на 64-й минуте. По ее мнению, контакт Эгаша Касинтуры с ногой Руслана Литвинова в собственной штрафной площади ненаказуем.

Кроме этого, ЭСК поддержала решение Фролова удалить Касинтуру на 73-й минуте, поскольку тот «допустил явное проявление агрессивного поведения», применив чрезмерную силу и ударив Романа Зобнина рукой в голову в ситуации, не связанной с борьбой за мяч.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Ву&nbsp;касается мяча рукой после передачи от&nbsp;вратаря красно-белых Александра Максименко.Курьезный пенальти в ворота «Спартака»: Ву рукой остановил мяч в своей штрафной. Все ли по правилам?

Также члены ЭСК единогласно проголосовали за то, что судья правильно засчитал взятие ворот «Ахмата» на 91-й минуте.

«Игрок «Спартака» Манфред Угальде, оказавшийся близко к стенке из игроков «Ахмата» в момент выполнения штрафного удара его партнером по команде Эсекьелем Барко, никак на нее не повлиял. Угальде не пытался сместить стенку в сторону», — отмечается в мотивировке.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Антон Фролов (судья)
Читайте также
Что произошло за ночь 9 августа. Главное
Отец Лионеля Месси умер от тяжелой болезни
Житель Латвии рассказал о нежелании русскоязычных детей говорить по-латышски
Средства ПВО за ночь сбили 153 украинских БПЛА над регионами России
Чивич забил ударом в касание, Хиль перекинул мяч через Песьякова, команда Талалаева затоптала самарцев. Что случилось в матче РПЛ «Крылья Советов» - «Балтика»
Махачев подерется с последователем Конора Макгрегора. Что известно об Иэне Гэрри
Популярное видео
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Оренбург» — «Зенит», «Балтика» — «Динамо» и все матчи
Николаев назвал спорным решение ЭСК по моменту с падением Литвинова в штрафной «Ахмата»
Игрок «Спартака» Бабич о пенальти в матче с «Ахматом»: «Это будет для нас уроком»
ЭСК: Алибеков не нарушал правил в моменте с Руденко в матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив»
Капитан «Спартака» Зобнин об отсутствии горячей воды после матча с «Ахматом»: «Если выключают, значит, потерпим»
Андрей Федун назвал скандальным матч «Спартака» против «Ахмата»: «Кто-то понял, почему назначили пенальти?»
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нападающий Мансилья перешел в «Родину» из «Ахмата» на правах аренды

ЭСК: Алибеков не нарушал правил в моменте с Руденко в матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости