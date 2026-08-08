ЭСК признала, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале матча с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия поддержала четыре решения арбитра Антона Фролова в матче 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», сообщается на сайте РФС.

Игра прошла 2 августа в Грозном и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

ЭСК признала, что Фролов верно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 2-й минуте после того, как голкипер Александр Максименко при розыгрыше от ворот отдал пас на Кристофера Ву, а защитник остановил мяч рукой.

«В момент передачи вратаря Александра Максименко партнеру Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из-за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил. Поскольку мяч уже находился в игре, у арбитра были все основания для принятия технического решения и назначения пенальти. Даже если бы в момент передачи Александра Максименко мяч не был неподвижен, а продолжал движение, это не повлияло бы на итоговое решение судьи», — говорится в мотивировке ЭСК.

Также комиссия большинством голосов определила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» на 64-й минуте. По ее мнению, контакт Эгаша Касинтуры с ногой Руслана Литвинова в собственной штрафной площади ненаказуем.

Кроме этого, ЭСК поддержала решение Фролова удалить Касинтуру на 73-й минуте, поскольку тот «допустил явное проявление агрессивного поведения», применив чрезмерную силу и ударив Романа Зобнина рукой в голову в ситуации, не связанной с борьбой за мяч.

Также члены ЭСК единогласно проголосовали за то, что судья правильно засчитал взятие ворот «Ахмата» на 91-й минуте.

«Игрок «Спартака» Манфред Угальде, оказавшийся близко к стенке из игроков «Ахмата» в момент выполнения штрафного удара его партнером по команде Эсекьелем Барко, никак на нее не повлиял. Угальде не пытался сместить стенку в сторону», — отмечается в мотивировке.