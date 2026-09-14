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Тренер «Зенита» Семак заявил, что Вендел пропустит матч против «Балтики»

Тренер «Зенита» Семак заявил, что Вендел пропустит матч против «Балтики»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья игроков команды Густаво Мантуана и Вендела перед матчем 9-го тура РПЛ против «Балтики».

— Сможет ли сыграть Мантуан? Восстановился ли он? Меньше ли стало головной боли по поводу правого фланга обороны?

— Надеемся, что не будет проблем, он чувствует себя лучше. Вчера тренировался — посмотрим, еще два дня есть. Положительная динамика. Надеемся, что сможет сыграть.

— Есть ли положительная динамика по Венделу, какие новости по нему?

— Динамика есть положительная, безусловно, но эту игру он пропустит, он пока еще не работает с командой, — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Матч между командами пройдет 16 сентября в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 15 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Зенит»
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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