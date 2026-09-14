Тренер «Зенита» Семак заявил, что Вендел пропустит матч против «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья игроков команды Густаво Мантуана и Вендела перед матчем 9-го тура РПЛ против «Балтики».

— Сможет ли сыграть Мантуан? Восстановился ли он? Меньше ли стало головной боли по поводу правого фланга обороны?

— Надеемся, что не будет проблем, он чувствует себя лучше. Вчера тренировался — посмотрим, еще два дня есть. Положительная динамика. Надеемся, что сможет сыграть.

— Есть ли положительная динамика по Венделу, какие новости по нему?

— Динамика есть положительная, безусловно, но эту игру он пропустит, он пока еще не работает с командой, — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Матч между командами пройдет 16 сентября в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 15 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.