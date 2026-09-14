Семак — о дисквалификации Талалаева: «Не думаю, что это будет серьезной проблемой для «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дисквалификацию Андрея Талалаева перед матчем 9-го тура против «Балтики».

— Сергей Богданович, Андрей Талалаев, тренер «Балтики», продолжает отбывать дисквалификацию. Как вам кажется, вот такая потеря команды перед матчем с «Зенитом» насколько серьезна?

— Конечно, присутствие главного тренера имеет важную роль, но команда прекрасно понимает, что делать на футбольном поле, демонстрирует очень стабильную игру, и я не думаю, что это будет настолько серьезной проблемой.

27 августа КДК РФС наказал главного тренера «Балтики» за оскорбительный жест в сторону трибун во время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Также Талалаева оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Матч между командами пройдет 16 сентября в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 15 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, калининградцы с 11 очками — на седьмой строчке.