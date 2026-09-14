Ледяхов — о победе «Спартака»: «Карседо может совместить Жедсона и Барко в центре поля»

Бывший полузащитник «Спартака Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» оценил крупную победу красно-белых над «Ростовом» (3:0) в 8-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от игры команды Карседо?

— Скорее я доволен результатом. 3:0. По счету все весьма уверенно. После ничьей с «Оренбургом», закономерного поражения от «Динамо» вокруг «Спартака» сложился негативный фон. Важно было порадовать болельщиков и вернуть уверенность в своих силах. Обе задачи выполнены.

Что касается игры, то первые 20 минут дались москвичам тяжело. «Ростов» неплохо прессинговал, создавал определенные проблемы. Дальше уже все наладилось.

— Перевод Жедсона с правого фланга обороны в центр полузащиты оправдал себя на 100 процентов?

— Конечно. После дерби с «Динамо» общественное мнение требовало перемен, и Карседо пошел на перестановки (улыбается). Жедсон здорово смотрелся в центре поля. Не зря же именно его признали лучшим игроком матча. Забил важнейший гол, отдавал передачи, выглядел очень прилично. Но это и неудивительно. Он действовал на своей родной позиции, на которую и приобретался. И в завершении хорош, и очень большой объем работы в целом проделал. Покрывал, что называется, все поле. Мобильный, эффективный. Принес много пользы.

— Комментатор матча Роман Трушечкин, оценивая игру Жедсона, даже пошутил в эфире: «Ребята, зачем вам теперь Барко»?

— Барко на подходе. Выздоровел. Но еще не готов играть, как я понимаю. Ждем его возвращения на поле.

— А вы думаете, Карседо совместит Барко и Жедсона в средней линии? Или португалец вернется на правый фланг защиты?

— Классных футболистов всегда можно совместить. Карседо грех жаловаться на отсутствие сильных центральных полузащитников. Нужно искать варианты. Жедсон очень работоспособный! При этом я понимаю, что главный тренер «Спартака» — сторонник системы с двумя опорниками. Сегодня он, в частности, сделал ставку на Зобнина и Умярова. А Жедсон расположился повыше.

— У вас нет опасений, что если Жедсон и Барко будут выходить в старте в середине поля, то красно-белые «просядут» в плане разрушения?

— Считаю, Жедсон вполне может играть опорника. Но ему лучше располагаться правее. Потому что мы знаем, что Барко любит действовать повыше и левее. Нужно просто найти правильный баланс между зонами и четко объяснить этим исполнителям их функции в конкретном матче.

— Восхищены тем, как Солари в эпизоде с первым голом быстро сориентировался и ввел мяч из аута?

— Солари молодец, воспользовался новым правилом. Застал ростовчанина врасплох. Все очень грамотно сделал. Денисов здорово прострелил. Жедсон оказался на месте центрального нападающего, замкнул. Важнейший гол! Если бы не это взятие ворот, даже не знаю, как бы все сложилось. Ведь до этого эпизода красно-белые ничего впереди не создали. В розыгрыше мяча москвичи смотрелись тяжеловато. А этот гол их явно раскрепостил и заставил гостей больше раскрываться.

После 8 туров «Спартак» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.