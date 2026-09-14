Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Ледяхов — о победе «Спартака»: «Карседо может совместить Жедсона и Барко в центре поля»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» оценил крупную победу красно-белых над «Ростовом» (3:0) в 8-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от игры команды Карседо?

— Скорее я доволен результатом. 3:0. По счету все весьма уверенно. После ничьей с «Оренбургом», закономерного поражения от «Динамо» вокруг «Спартака» сложился негативный фон. Важно было порадовать болельщиков и вернуть уверенность в своих силах. Обе задачи выполнены.

Что касается игры, то первые 20 минут дались москвичам тяжело. «Ростов» неплохо прессинговал, создавал определенные проблемы. Дальше уже все наладилось.

— Перевод Жедсона с правого фланга обороны в центр полузащиты оправдал себя на 100 процентов?

— Конечно. После дерби с «Динамо» общественное мнение требовало перемен, и Карседо пошел на перестановки (улыбается). Жедсон здорово смотрелся в центре поля. Не зря же именно его признали лучшим игроком матча. Забил важнейший гол, отдавал передачи, выглядел очень прилично. Но это и неудивительно. Он действовал на своей родной позиции, на которую и приобретался. И в завершении хорош, и очень большой объем работы в целом проделал. Покрывал, что называется, все поле. Мобильный, эффективный. Принес много пользы.

— Комментатор матча Роман Трушечкин, оценивая игру Жедсона, даже пошутил в эфире: «Ребята, зачем вам теперь Барко»?

— Барко на подходе. Выздоровел. Но еще не готов играть, как я понимаю. Ждем его возвращения на поле.

— А вы думаете, Карседо совместит Барко и Жедсона в средней линии? Или португалец вернется на правый фланг защиты?

— Классных футболистов всегда можно совместить. Карседо грех жаловаться на отсутствие сильных центральных полузащитников. Нужно искать варианты. Жедсон очень работоспособный! При этом я понимаю, что главный тренер «Спартака» — сторонник системы с двумя опорниками. Сегодня он, в частности, сделал ставку на Зобнина и Умярова. А Жедсон расположился повыше.

— У вас нет опасений, что если Жедсон и Барко будут выходить в старте в середине поля, то красно-белые «просядут» в плане разрушения?

— Считаю, Жедсон вполне может играть опорника. Но ему лучше располагаться правее. Потому что мы знаем, что Барко любит действовать повыше и левее. Нужно просто найти правильный баланс между зонами и четко объяснить этим исполнителям их функции в конкретном матче.

— Восхищены тем, как Солари в эпизоде с первым голом быстро сориентировался и ввел мяч из аута?

— Солари молодец, воспользовался новым правилом. Застал ростовчанина врасплох. Все очень грамотно сделал. Денисов здорово прострелил. Жедсон оказался на месте центрального нападающего, замкнул. Важнейший гол! Если бы не это взятие ворот, даже не знаю, как бы все сложилось. Ведь до этого эпизода красно-белые ничего впереди не создали. В розыгрыше мяча москвичи смотрелись тяжеловато. А этот гол их явно раскрепостил и заставил гостей больше раскрываться.

После 8 туров «Спартак» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Интервью Игоря Ледяхова о&nbsp;крупной победе &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Ростовом&raquo; (3:0).«Даку принесет больше пользы, если будет выходить в старте». Ледяхов — о крупной победе «Спартака»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Жедсон Фернандеш
Игорь Ледяхов
Хуан Карлос Карседо
Эсекьель Барко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Разин предлагает бить буллиты на раздевание, Ротенберг - до и после игры. Что произошло после выдвижения абсурдной идеи КХЛ
«Его не заменить». Овечкин вернулся в «Вашингтон»
Генпрокурор Украины подтвердил свой выезд из страны
Рыбакина победила Соболенко в финале US Open-2026
Пять человек пострадали в Сочи при падении обломков дронов ВСУ
В России с 2027 года начнут мониторить цены на отдельные продукты. Что это означает
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Ростов» и все матчи
КДК рассмотрит оскорбление ассистента судьи игроком «Родины» Посо
Защитник ЦСКА Матеус Рейс приглашен на заседание КДК после удаления в матче с «Рубином» и толчка арбитра
Ледяхов: «Спартак» обладает составом для борьбы за самые высокие места»
«Даку принесет больше пользы, если будет выходить в старте». Ледяхов — о крупной победе «Спартака»
Смородская — о проблемах «Зенита» в этом сезоне: «Бразильцы перестали выкладываться»
Перевод Жедсона и выход Денисова — прорыв, симуляция Кордобы — катастрофа. Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер «Зенита» Семак заявил, что Вендел пропустит матч против «Балтики»

Семак — о дисквалификации Талалаева: «Не думаю, что это будет серьезной проблемой для «Балтики»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости