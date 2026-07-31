Овечкин назвал Гусева своим любимым игроком в истории «Динамо»

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал своего самого любимого игрока в истории «Динамо».

«Ролан Гусев. Я даже помню, ходил на старый стадион и стоял, где фанаты. То есть у меня шарф, я там все песни, кричалки, все знал», — сказал Овечкин в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову на канале FONBET.

Гусев выступал за «Динамо» с 1996 по 2002 год. За это время на его счету 161 матч во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 28 результативных передач.