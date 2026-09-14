Мостовой — о симуляции Кордобы: «А вы представляете, сколько раз за матч его бьют, толкают и кусают?»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» симуляцию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 8-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

«Футбол — игра умных и хитрых людей. Это неотъемлемая часть любого футбольного события. Кто-то симулирует, кто-то провоцирует. Так было, и так будет всегда. Сейчас просто на этом делается акцент в связи с появлением ВАР. В наше время такие штуки никто бы и смотреть не стал. Этим и прекрасен футбол. А вы представляете, сколько раз за матч Кордобу бьют, толкают и кусают? Он ведь все это выносит. Поэтому это обычная футбольная хитрость», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» с 20 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Акрон» с 5 очками — на 14-й строчке.