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Поведение защитника ЦСКА Матеуса Рейса рассмотрят на заседании КДК после удаления в матче с Рубином и толчка арбитра

Судейство

Защитник ЦСКА Матеус Рейс приглашен на заседание КДК после удаления в матче с «Рубином» и толчка арбитра

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На заседание Контрольно-дисциплирнарного комитета пригласили защитника ЦСКА Матеуса Рейса после его удаления в матче с «Рубином» (1:1) в 8-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.

На 15-й минуте 31-летний бразилец получил красную карточку за грубый подкат. После решения главного арбитра Инала Танашева, Рейс толкнул судью перед уходом с поля. Танашев внес запись об инциденте в протокол матча.

Согласно дисциплинарному регламенту РПЛ, умышленный толчок официального лица матча наказывается дисквалификацией на 6 матчей или сроком до 2 месяцев.

Матеус Рейс получил красную карточку в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; 12&nbsp;сентября.Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация

В сезоне-2026/27 31-летний Рейс провел 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: РФС
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ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Инал Танашев (судья)
Матеус Рейс
КДК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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