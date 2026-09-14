Защитник ЦСКА Матеус Рейс приглашен на заседание КДК после удаления в матче с «Рубином» и толчка арбитра

На заседание Контрольно-дисциплирнарного комитета пригласили защитника ЦСКА Матеуса Рейса после его удаления в матче с «Рубином» (1:1) в 8-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.

На 15-й минуте 31-летний бразилец получил красную карточку за грубый подкат. После решения главного арбитра Инала Танашева, Рейс толкнул судью перед уходом с поля. Танашев внес запись об инциденте в протокол матча.

Согласно дисциплинарному регламенту РПЛ, умышленный толчок официального лица матча наказывается дисквалификацией на 6 матчей или сроком до 2 месяцев.

В сезоне-2026/27 31-летний Рейс провел 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.