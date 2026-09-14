Защитник ЦСКА Матеус Рейс приглашен на заседание КДК после удаления в матче с «Рубином» и толчка арбитра
На заседание Контрольно-дисциплирнарного комитета пригласили защитника ЦСКА Матеуса Рейса после его удаления в матче с «Рубином» (1:1) в 8-м туре РПЛ, сообщается на сайте РФС.
На 15-й минуте 31-летний бразилец получил красную карточку за грубый подкат. После решения главного арбитра Инала Танашева, Рейс толкнул судью перед уходом с поля. Танашев внес запись об инциденте в протокол матча.
Согласно дисциплинарному регламенту РПЛ, умышленный толчок официального лица матча наказывается дисквалификацией на 6 матчей или сроком до 2 месяцев.
В сезоне-2026/27 31-летний Рейс провел 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Источник: РФС
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|
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|4
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|
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
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|17.09
|18:30
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|17.09
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Зенит
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|
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|4
|П
|
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Маркиньос
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Юрий Горшков
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Лечи Садулаев
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|К
|Ж
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Матеус Рейс
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