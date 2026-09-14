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Вратарь Динамо Лунев — об оскорбительной кричалке после матча со Спартаком: Я ничего не говорил

Лунев — о кричалке после матча со «Спартаком»: «Я ничего не говорил»

Руслан Минаев

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал, почему не стал вмешиваться в потасовку в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

10 сентября КДК РФС наказал Лунева и голкипера Игоря Лещука условной дисквалификацией на один матч после дерби со «Спартаком» (2:1).

«У меня «условка» от КДК. Я думал, но... Сами разберутся», — сказал Лунев «РБ Спорт», отвечая на вопрос о стычке с участием футболистов «Динамо» и «Оренбурга».

Голкипер также заявил, что после игры со «Спартаком» не произносил оскорбительную кричалку.

«Я подошел к трибунам после матча, там был бывший сотрудник нашего клуба — хотел разделить с ним эмоции. Он был администратором команды, помогал нам, вратарям, сохранились теплые отношения. Сейчас работает на стадионе, хотел разделить с ним и нашими болельщиками эмоции от победы. Я поднял руку вверх, хотел поблагодарить болельщиков за поддержку, но ничего не говорил», — добавил Лунев.

Игорь Лещук и&nbsp;Андрей Лунев начали оскорбительную кричалку в&nbsp;адрес &laquo;Спартака&raquo;.«Я никогда...» Лещук и Лунев начали оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы в дерби

После восьми туров «Динамо» набрало 16 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
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Андрей Лунев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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