Лунев — о кричалке после матча со «Спартаком»: «Я ничего не говорил»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал, почему не стал вмешиваться в потасовку в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

10 сентября КДК РФС наказал Лунева и голкипера Игоря Лещука условной дисквалификацией на один матч после дерби со «Спартаком» (2:1).

«У меня «условка» от КДК. Я думал, но... Сами разберутся», — сказал Лунев «РБ Спорт», отвечая на вопрос о стычке с участием футболистов «Динамо» и «Оренбурга».

Голкипер также заявил, что после игры со «Спартаком» не произносил оскорбительную кричалку.

«Я подошел к трибунам после матча, там был бывший сотрудник нашего клуба — хотел разделить с ним эмоции. Он был администратором команды, помогал нам, вратарям, сохранились теплые отношения. Сейчас работает на стадионе, хотел разделить с ним и нашими болельщиками эмоции от победы. Я поднял руку вверх, хотел поблагодарить болельщиков за поддержку, но ничего не говорил», — добавил Лунев.

После восьми туров «Динамо» набрало 16 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.