Билялетдинов похвалил «Акрон» за матч с «Краснодаром»: «Будто финал Кубка играли»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре «Акрона» в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Отдельные игроки меня невероятно удивили. Бегают, как заводные, отбиваются и сражаются. В принципе, они должны были забирать свои три очка. Гудиев весь матч выручал и на ровном месте случилась неразбериха, такое бывает. Конечно, это психологический удар. Они очень хорошо двигались, будто финал Кубка играли», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Краснодар» с 20 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Акрон» с 5 очками — на 14-й строчке.