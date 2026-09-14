Полузащитник «Зенита» Мусаев — о матче с «Балтикой: «Ожидаем только победу»

Полузащитник «Зенита» Амир Мусаев поделился ожиданиями перед матчем 9-го тура РПЛ против «Балтики».

«Ожидаем только победу. Готовимся к сопернику, это очень хорошая команда в плане борьбы, в плане скоростей. Я думаю, будет интересно», — цитирует Мусаева пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч между командами пройдет 16 сентября в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

18-летний Мусаев дебютировал за основную команду петербуржцев 2 сентября в матче FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (3:0).