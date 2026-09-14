Полузащитник «Зенита» Мусаев — о матче с «Балтикой: «Ожидаем только победу»
Полузащитник «Зенита» Амир Мусаев поделился ожиданиями перед матчем 9-го тура РПЛ против «Балтики».
«Ожидаем только победу. Готовимся к сопернику, это очень хорошая команда в плане борьбы, в плане скоростей. Я думаю, будет интересно», — цитирует Мусаева пресс-служба сине-бело-голубых.
Матч между командами пройдет 16 сентября в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.
18-летний Мусаев дебютировал за основную команду петербуржцев 2 сентября в матче FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (3:0).
Источник: ФК «Зенит»
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|18:30
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|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
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|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
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|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
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Динамо Мх
|4
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Маркиньос
Спартак
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Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
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