Бителло из «Динамо» с отрывом лидирует в РПЛ по передачам под удар после 8 туров

Полузащитник московского «Динамо» Бителло с отрывом лидирует по передачам под удар в РПЛ после 8 туров, сообщает Opta Sports.

26-летний бразилец за 8 матчей сделал 30 передач под удар. Второе место в лиге по этому показателю занимает его соотечественник полузащитник «Спартака» Маркиньос (22). Третье место делят Хуссем Мрезиг из махачкалинского «Динамо» и Иван Комаров из «Ростова» — по 17.

Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года. В этом сезоне он сделал 3 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах. После 8 туров «Динамо» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Лидеры РПЛ по передачам под удар после 8 туров: