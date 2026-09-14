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Полузащитник Динамо Бителло — лидер РПЛ по передачам под удар после 8 туров

Бителло из «Динамо» с отрывом лидирует в РПЛ по передачам под удар после 8 туров

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник московского «Динамо» Бителло с отрывом лидирует по передачам под удар в РПЛ после 8 туров, сообщает Opta Sports.

26-летний бразилец за 8 матчей сделал 30 передач под удар. Второе место в лиге по этому показателю занимает его соотечественник полузащитник «Спартака» Маркиньос (22). Третье место делят Хуссем Мрезиг из махачкалинского «Динамо» и Иван Комаров из «Ростова» — по 17.

Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года. В этом сезоне он сделал 3 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах. После 8 туров «Динамо» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Лидеры РПЛ по передачам под удар после 8 туров:

  1. Бителло — 30
  2. Маркиньос — 22
  3. Хуссем Мрезиг — 17
  4. Иван Комаров — 17
  5. Данил Круговой — 16
  6. Максим Глушенков — 16
  7. Лукас Оласа — 16
Источник: Opta Sports
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Бителло
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Крылья Советов

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