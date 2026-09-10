В «Родине» объяснили подписание Бекао: «Определенную роль сыграл опыт успешной игры за ЦСКА»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» решение клуба арендовать у «Фенербахче» защитника Родриго Бекао.

«Мы искали опытного центрального защитника с харизмой, лидерскими качествами и высоким уровнем ведения единоборств. Мы не хотели рассматривать футболистов с неподтвержденным качеством для данной роли. Поэтому выбирали защитников достаточно высокого уровня, но такие игроки могут быть доступны для нас на адекватных условиях только в конце трансферного окна. Мы прощупывали почву заранее. Но если бы мы захотели взять Бекао в мае-июне, футболист бы не был ментально готов к возвращению в Россию, потому что рассматривал хорошие варианты на Западе. И «Фенербахче» не был готов доплачивать, а зарплата у футболиста большая. Зато в конце августа мы вернулись к этой теме. «Фенербахче» согласился платить две трети зарплаты игрока. «Родина» платит лишь треть. Сам футболист из тех вариантов, которые у него остались, предпочел наш. Важно, что в итоге Родриго приехал с огромным желанием и нацеленностью. Определенную роль и для нас, и для игрока сыграл опыт успешной игры Бекао за московский ЦСКА», — сказал Зинин «СЭ».

Бекао выступал за «Фенербахче» с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник был в аренде в «Касымпаше», за который в 13 матчах не совершил результативных действий.

В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но бразилец перешел в «Удинезе».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.