В «Родине» объяснили подписание Бекао: «Определенную роль сыграл опыт успешной игры за ЦСКА»
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» решение клуба арендовать у «Фенербахче» защитника Родриго Бекао.
«Мы искали опытного центрального защитника с харизмой, лидерскими качествами и высоким уровнем ведения единоборств. Мы не хотели рассматривать футболистов с неподтвержденным качеством для данной роли. Поэтому выбирали защитников достаточно высокого уровня, но такие игроки могут быть доступны для нас на адекватных условиях только в конце трансферного окна. Мы прощупывали почву заранее. Но если бы мы захотели взять Бекао в мае-июне, футболист бы не был ментально готов к возвращению в Россию, потому что рассматривал хорошие варианты на Западе. И «Фенербахче» не был готов доплачивать, а зарплата у футболиста большая. Зато в конце августа мы вернулись к этой теме. «Фенербахче» согласился платить две трети зарплаты игрока. «Родина» платит лишь треть. Сам футболист из тех вариантов, которые у него остались, предпочел наш. Важно, что в итоге Родриго приехал с огромным желанием и нацеленностью. Определенную роль и для нас, и для игрока сыграл опыт успешной игры Бекао за московский ЦСКА», — сказал Зинин «СЭ».
Бекао выступал за «Фенербахче» с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник был в аренде в «Касымпаше», за который в 13 матчах не совершил результативных действий.
В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но бразилец перешел в «Удинезе».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0