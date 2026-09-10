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В «Родине» объяснили подписание Бекао: «Определенную роль сыграл опыт успешной игры за ЦСКА»

В «Родине» объяснили подписание Бекао: «Определенную роль сыграл опыт успешной игры за ЦСКА»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» решение клуба арендовать у «Фенербахче» защитника Родриго Бекао.

«Мы искали опытного центрального защитника с харизмой, лидерскими качествами и высоким уровнем ведения единоборств. Мы не хотели рассматривать футболистов с неподтвержденным качеством для данной роли. Поэтому выбирали защитников достаточно высокого уровня, но такие игроки могут быть доступны для нас на адекватных условиях только в конце трансферного окна. Мы прощупывали почву заранее. Но если бы мы захотели взять Бекао в мае-июне, футболист бы не был ментально готов к возвращению в Россию, потому что рассматривал хорошие варианты на Западе. И «Фенербахче» не был готов доплачивать, а зарплата у футболиста большая. Зато в конце августа мы вернулись к этой теме. «Фенербахче» согласился платить две трети зарплаты игрока. «Родина» платит лишь треть. Сам футболист из тех вариантов, которые у него остались, предпочел наш. Важно, что в итоге Родриго приехал с огромным желанием и нацеленностью. Определенную роль и для нас, и для игрока сыграл опыт успешной игры Бекао за московский ЦСКА», — сказал Зинин «СЭ».

Бекао выступал за «Фенербахче» с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник был в аренде в «Касымпаше», за который в 13 матчах не совершил результативных действий.

В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но бразилец перешел в «Удинезе».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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ФК Родина
ФК Фенербахче
Родриго Бекао
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
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Максим Глушенков

Зенит

 5
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 3
П
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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 2 1 0
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