Тренер «Зенита» Оливейра: «Соболев сейчас забивает и выиграл конкуренцию у Фелипе Аугусто»
Член тренерского штаба «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос о конкуренции между нападающими Александром Соболевым и Фелипе Аугусто.
Аугусто в июле перешел в «Зенит» из «Трабзонспора». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 15 миллионов евро.
«Соболев сейчас забивает, выиграл конкуренцию. Аугусто ждет свой шанс, но Соболев забивает и не дает поводов себя менять. Молодец, что справляется с давлением и помогает команде. Соболев заслужил место в старте, это наш лучший бомбардир, он забивает, борется», — цитирует Оливейру ТАСС.
Кроме того, бразилец отметил, что 22-летнему Аугусто еще требуется время, чтобы адаптироваться к игре в РПЛ.
«Мы довольны. Филипе — новый футболист, которому нужно привыкнуть к чемпионату. Мы с ним работаем и надеемся, что в будущем он будет помогать команде», — добавил Оливейра.
В этом сезоне Аугусто провел 12 матчей во всех турнирах за «Зенит» и отметился одним голом. В активе 29-летнего Соболева 9 забитых мячей и две результативные передачи в 11 играх.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0