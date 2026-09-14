Тренер «Зенита» Оливейра: «Соболев сейчас забивает и выиграл конкуренцию у Фелипе Аугусто»

Член тренерского штаба «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос о конкуренции между нападающими Александром Соболевым и Фелипе Аугусто.

Аугусто в июле перешел в «Зенит» из «Трабзонспора». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

«Соболев сейчас забивает, выиграл конкуренцию. Аугусто ждет свой шанс, но Соболев забивает и не дает поводов себя менять. Молодец, что справляется с давлением и помогает команде. Соболев заслужил место в старте, это наш лучший бомбардир, он забивает, борется», — цитирует Оливейру ТАСС.

Кроме того, бразилец отметил, что 22-летнему Аугусто еще требуется время, чтобы адаптироваться к игре в РПЛ.

«Мы довольны. Филипе — новый футболист, которому нужно привыкнуть к чемпионату. Мы с ним работаем и надеемся, что в будущем он будет помогать команде», — добавил Оливейра.

В этом сезоне Аугусто провел 12 матчей во всех турнирах за «Зенит» и отметился одним голом. В активе 29-летнего Соболева 9 забитых мячей и две результативные передачи в 11 играх.