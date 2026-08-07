Капитан «Спартака» Зобнин об отсутствии горячей воды после матча с «Ахматом»: «Если выключают, значит, потерпим»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» ответил на вопрос об отсутствии горячей воды после поединка с «Ахматом».

2 августа «Спартак» обыграл грозненцев во 2-м туре чемпионата России со счетом 2:1.

— После матча с «Ахматом» стало известно, что у вас не было горячей воды.

— Искупались, освежились. Было жарко. Если выключают, значит, потерпим.

— Каждое лето жалуются, что выключают горячую воду. Как вы с этим справляетесь?

— Я родился в Иркутске. Вы не представляете, где я жил, в каком доме. Для меня выключение горячей воды вообще ничего не значит.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.