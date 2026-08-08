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Судейство

8 августа, 12:31

ЭСК: Алибеков не нарушал правил в моменте с Руденко в матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Алина Савинова

Экспертно-судейская комиссия признала, что судья Сергей Карасев правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны защитника махачкалинского «Динамо» Муталипа Алибекова на 73-й минуте матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

Эпизод произошел в атакующей фазе махачкалинцев — Алибеков действовал против Александра Руденко в моменте, предшествовавшем взятию ворот «Локомотива». Решение было вынесено большинством голосов.

«Муталип Алибеков не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком соперника Александром Руденко. Руденко не сыграл в мяч. Контакт в ногах происходит в воздухе при встречном движении двух игроков. Нарушения правил нет», — говорится в мотивировке ЭСК на сайте РФС.

По итогам двух туров «Динамо» с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (1 очко) идет на 12-й позиции.

Источник: РФС
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Александр Руденко
Муталип Алибеков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
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5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
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13
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