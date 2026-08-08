ЭСК: Алибеков не нарушал правил в моменте с Руденко в матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия признала, что судья Сергей Карасев правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны защитника махачкалинского «Динамо» Муталипа Алибекова на 73-й минуте матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

Эпизод произошел в атакующей фазе махачкалинцев — Алибеков действовал против Александра Руденко в моменте, предшествовавшем взятию ворот «Локомотива». Решение было вынесено большинством голосов.

«Муталип Алибеков не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком соперника Александром Руденко. Руденко не сыграл в мяч. Контакт в ногах происходит в воздухе при встречном движении двух игроков. Нарушения правил нет», — говорится в мотивировке ЭСК на сайте РФС.

По итогам двух туров «Динамо» с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (1 очко) идет на 12-й позиции.