Игрок «Спартака» Бабич о пенальти в матче с «Ахматом»: «Это будет для нас уроком»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о пенальти в матче с «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым на 2-й минуте после игры рукой защитника «Спартака» Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот. Перед этим защитник красно-белых получил пас от вратаря Александра Максименко.

«Мне кажется, Крис даже не мог подумать, что Макси уже ввел мяч игру. Тем более что раньше было правило: если мяч в движении, то розыгрыш нужно повторить. Но это будет для нас уроком. Руками теперь точно мяч трогать не стоит. На всякий случай», — приводит слова Бабича пресс-служба красно-белых.

«Спартак» набрал 6 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разности забитых и пропущенных мячей. «Ахмат» с 1 очком — на 12-й строчке.

В 3-м туре красно-белые примут «Краснодар» 9 августа.