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Сегодня, 09:15

Якимов: «До начала сезона все эксперты говорили, что «Факел» — первый претендент на вылет»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» отреагировал на слова капитана воронежской команды Иракли Квеквескири о сравнении команды с крестьянами.

— После победы над «Спартаком» Квеквескири сказал: «В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, лучшие. А мы — простые крестьяне».

— До начала сезона все эксперты говорили, что «Факел» — первый претендент на вылет. Такое отношение нас разозлило! Приятно, когда в тебя не верят, а ты доказываешь обратное. И видишь, что с нами начинают считаться. Пришел Сергей Ташуев — и мы в РПЛ проиграли только «Рубину».

Ни для кого не секрет, что в «Факеле» самый маленький бюджет в рамках лиги. Поэтому, когда говорят про нас в негативном ключе — про поле, стиль игры и многое другое, — чувствуется, что нас считают слабыми. Но мы-то понимаем, чего стоим и какие результаты способны показать.

Якимов в этом сезоне провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

«Факел» после 20-го тура занимает одиннадцатое место в РПЛ, набрав 25 очков.

Вячеслав Якимов. «За игру получал 5 тысяч рублей. Столько же — за победу». Он прерывал карьеру на три года, а сейчас зажигает в РПЛ

ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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