Щетинин оценил игру Сако и Роналдо в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал игру новичков команды Умара Сако и Роналдо.

«Я уже говорил до этого, что Роналдо мне очень нравится. И Сако, как сами видите, вообще молодец. Против него тяжело всем нападающим. Дай бог, чтобы дальше так играли, только рад за них буду», — приводит слова Щетинина Legalbet.

«Ростов» на выезде разгромил «Динамо» (4:1) в матче 22-го тура РПЛ. Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице.