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Сегодня, 09:00

Полузащитник «Факела» Якимов о провальном старте в РПЛ: «Мы не выглядели мальчиками для битья»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о провальном старте команды в нынешнем сезоне РПЛ.

— Вы начали сезон с четырех поражений, а сейчас 11-е — за счет чего удалось перевернуть ситуацию?

— Не было одного или нескольких событий, которые резко улучшили результат. Да, проиграли четыре стартовых матча, но нельзя сказать, что мы выглядели мальчиками для битья. Возможно, эмоциональная и тактическая перезагрузка случилась после прихода Сергея Ташуева.

— Что за перезагрузка?

— Ташуев дал свободу в комбинационной игре, мы стали строить атаки через короткие и средние передачи. Может быть, это открыло второе дыхание и принесло результаты, которые есть сейчас. Ташуев требует от нас, чтобы был контроль мяча: в позиционной атаке нужно до верного раскатывать, делать как можно больше касаний. Игра в одно-два касания не подходит — Сергей Абуезидович против такого.

Якимов в этом сезоне провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

«Факел» после 20-го тура занимает одиннадцатое место в РПЛ, набрав 25 очков.

Вячеслав Якимов. «За игру получал 5 тысяч рублей. Столько же — за победу». Он прерывал карьеру на три года, а сейчас зажигает в РПЛ

ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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