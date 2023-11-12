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Сегодня, 19:55

Чавес — о результатах «Динамо» в первом круге: «Был шанс занять второе место»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.

— Довольны результатом и игрой, — сказал Чавес. — Удалось использовать моменты, которые были. Были матчи, в которых мы не могли реализовать голевые моменты и сводили результат к ничьей.

— Вы забиваете два матча подряд. Как у вас это получается?

— Мне хотелось бы продолжить забивать в каждом матче — это, конечно, шутка. Если серьезно, то главная задача — это полузащита, отрабатывать в обороне. Но, играя с Диего Лаксальтом в опорной зоне, я могу чаще уходить в атаку и угрожать воротам.

— Как оцените первый круг чемпионата для «Динамо»?

— С одной стороны, хорошо оказаться в тройке лучших по итогам первого круга, но был шанс подняться еще выше и занять второе место.

«Динамо» набрало 25 очков и в турнирной таблице делит третье место с «Крыльями Советов» и ЦСКА. В 16-м туре бело-голубые 25 ноября сыграют с армейцами.

Луис Чавес
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
0
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Форвард «Оренбурга» Воробьев о возможном переходе в «Динамо»: «Сконцентрирован на своей команде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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