«Спартак» — «Ростов»: Промес удвоил преимущество красно-белых

Вингер «Спартака» Квинси Промес забил на 15-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» — 2:0.

Вратарь гостей Сергей Песьякова ошибся в передаче, Михаил Игнатов совершил перехват и отдал пас на Промеса, который с центра штрафной отправил мяч в сетку.