«Спартак» — «Ростов»: Промес удвоил преимущество красно-белых
Вингер «Спартака» Квинси Промес забил на 15-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» — 2:0.
Вратарь гостей Сергей Песьякова ошибся в передаче, Михаил Игнатов совершил перехват и отдал пас на Промеса, который с центра штрафной отправил мяч в сетку.
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Факел – ЦСКА
|1 : 1
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Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
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|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
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|
Сочи – Рубин
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Эдуард Сперцян
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