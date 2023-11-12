Форвард «Оренбурга» Воробьев о возможном переходе в «Динамо»: «Сконцентрирован на своей команде»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в «Динамо».

Ранее об интересе бело-голубых к Воробьеву сообщал «РБ Спорт».

«Сейчас я полностью сконцентрирован на своей команде. У нас и так ситуация плачевная, мы находимся внизу турнирной таблицы и нам надо подниматься», — сказал Воробьев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Воробьев выступает за «Оренбург» с 2021 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.