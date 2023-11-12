Форвард «Оренбурга» Воробьев о возможном переходе в «Динамо»: «Сконцентрирован на своей команде»
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в «Динамо».
Ранее об интересе бело-голубых к Воробьеву сообщал «РБ Спорт».
«Сейчас я полностью сконцентрирован на своей команде. У нас и так ситуация плачевная, мы находимся внизу турнирной таблицы и нам надо подниматься», — сказал Воробьев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.
Воробьев выступает за «Оренбург» с 2021 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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|32
|
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|15
|9
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|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
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|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
7
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|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
9
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|14
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|4
|5
|13-20
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|
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|5
|4
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|
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|14
|4
|5
|5
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|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
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30 тур
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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