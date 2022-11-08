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Сегодня, 20:13

Фомин — о результатах «Динамо» в РПЛ: «Смотрим в будущее с оптимизмом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил выступление команды в первой половине чемпионата России.

— Как бы вы оценили первый круг?

— Назвал бы нормальным. Пришло и ушло много игроков, чуть-чуть сейчас наладили игру. Думаю, за счет этого смотрим в будущее с оптимизмом.

— Писали, что хотят вернуть Николу Моро. Верите, что может вернуться? Нужен ли он «Динамо» сейчас?

— Моро — хороший футболист, а такие нам нужны. Общался ли он с нами? Я с ним переписываюсь, на связи, но такие темы мы не затрагиваем.

— В игре с «Ростовом» у «Динамо» было много моментов, у «Ростова» всего 2 удара и 2 гола. Как получается, что у «Динамо» низкая реализация?

— Так получается футбол. Акцентирует ли Йоканович на этом внимание? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы играли матч, качество было хорошее, но результат отрицательный. Надо оставить в прошлом качество игры и готовиться к ЦСКА, чтобы постараться выиграть дома перед своими болельщиками.

— Настолько ли силен «Ростов» Карпина, что может бороться на верху таблицы?

— Таблица все показывает.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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