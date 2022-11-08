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Степашин о смене капитана «Динамо»: «Акинфеев из ворот может крикнуть как Яшин. Шунин немного другой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о смене капитана команды. В начале сезона 2022/23 капитаном назначили полузащитника Даниила Фомина, до этого повязка была у голкипера Антона Шунина.

— Захаряну предлагали капитанскую повязку? Насчет этого я не в курсе, потому что Йоканович сразу решение принимал по Даниилу. Почему Даниил, а не Антон, потому что он в воротах, а это сложнее. Акинфеев может из ворот крикнуть так, как Лев Иванович Яшин в свое время. Антон все-таки немного другой психологически, у него своя тема есть. Я понимаю, почему так делает тренер: полузащитник, играющий в такой позиции, должен рулить не только как полузащитник, но и как капитан. Это дополнительная ответственность, она должна давать футболисту развиваться более сильно. На что мы очень надеемся!

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

Антон Шунин
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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Урал – Факел
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 13
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Владимир Сычевой

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 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

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Динамо

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И К Ж
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