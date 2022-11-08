Степашин о смене капитана «Динамо»: «Акинфеев из ворот может крикнуть как Яшин. Шунин немного другой»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о смене капитана команды. В начале сезона 2022/23 капитаном назначили полузащитника Даниила Фомина, до этого повязка была у голкипера Антона Шунина.

— Захаряну предлагали капитанскую повязку? Насчет этого я не в курсе, потому что Йоканович сразу решение принимал по Даниилу. Почему Даниил, а не Антон, потому что он в воротах, а это сложнее. Акинфеев может из ворот крикнуть так, как Лев Иванович Яшин в свое время. Антон все-таки немного другой психологически, у него своя тема есть. Я понимаю, почему так делает тренер: полузащитник, играющий в такой позиции, должен рулить не только как полузащитник, но и как капитан. Это дополнительная ответственность, она должна давать футболисту развиваться более сильно. На что мы очень надеемся!

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.