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Карраскаль — о связке с Мединой: «На игровом поле мы хорошо понимаем друг друга»

Карраскаль заявил, что хорошо играет в связке с Мединой
Алексей Еремин
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после победы в матче 2-го тура РПЛ над «Сочи» (3:0) рассказал о связке с Хесусом Мединой.

«Я думаю, что, говоря на одном языке, мы с Мединой очень хорошо понимаем друг друга и на поле. Мы хорошие друзья. У нас отличные отношения с Хесусом, поэтому на игровом поле мы хорошо понимаем друг друга. Если у меня есть мяч и я вижу Хесуса, то отдаю пас ему. Это действительно очень хорошо, мы работаем только для команды», — цитирует Sport24 Карраскаля.

На 36-й минуте матча против «Сочи» счет открыл 25-летний парагваец Медина с передачи 24-летнего колумбийца Карраскаля.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, армейцы являются единственной командой, которой удалось выиграть в двух первых турах сезона-2022/23.

В третьем туре красно-синие встретятся с «Нижним Новгородом». Матч состоится 31 июля, начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-23-karraskal-obyasnil-vzaimoponimaniye-s-medinoy-v-matchakh-za-tsska

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Локомотив
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23%

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19%

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Х

9%

3.60
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ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
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