Карраскаль заявил, что хорошо играет в связке с Мединой

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после победы в матче 2-го тура РПЛ над «Сочи» (3:0) рассказал о связке с Хесусом Мединой.

«Я думаю, что, говоря на одном языке, мы с Мединой очень хорошо понимаем друг друга и на поле. Мы хорошие друзья. У нас отличные отношения с Хесусом, поэтому на игровом поле мы хорошо понимаем друг друга. Если у меня есть мяч и я вижу Хесуса, то отдаю пас ему. Это действительно очень хорошо, мы работаем только для команды», — цитирует Sport24 Карраскаля.

На 36-й минуте матча против «Сочи» счет открыл 25-летний парагваец Медина с передачи 24-летнего колумбийца Карраскаля.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, армейцы являются единственной командой, которой удалось выиграть в двух первых турах сезона-2022/23.

В третьем туре красно-синие встретятся с «Нижним Новгородом». Матч состоится 31 июля, начало — в 15.00 (мск).