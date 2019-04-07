Погребняк повторил рекорд Гогниева

Павел Погребняк в матче против "Енисея" забил первый гол за "Урал" и повторил рекорд чемпионатов России. Уральцы стали седьмым клубом, в составе которого 35-летний форвард отличался в премьер-лиге. До него только Спартак Гогниев отмечался точными ударами в форме семи разных команд. (Кирилл Бурдаков)
Игроки, забивавшие в чемпионате России за шесть и более клубов
|
Игрок
|
Голы
|
Кол-во клубов
|
Клубы
|
51
|
7
|
Динамо, ЦСКА, Ротор, Алания, Сатурн, Ростов, Урал
|
45
|
7
|
60
|
6
|
Торпедо, Локомотив, Сатурн, Ростов, Рубин, Терек
|
57
|
6
|
Сатурн, Динамо, Томь, Кр.Советов, Сибирь, Рубин
|
53
|
6
|
Лада, Спартак, Локомотив, Ротор, Ростов, Шинник
|
21
|
6
|
Торпедо-ЗИЛ, Спартак, Черноморец, Алания, Луч-Энергия, Арсенал
|
14
|
6
|
Кр.Советов, Луч-Энергия, Кубань, Сибирь, Уфа, Арсенал
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