18:43 | Футбол — РПЛ

Погребняк повторил рекорд Гогниева

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Павел Погребняк в матче против "Енисея" забил первый гол за "Урал" и повторил рекорд чемпионатов России. Уральцы стали седьмым клубом, в составе которого 35-летний форвард отличался в премьер-лиге. До него только Спартак Гогниев отмечался точными ударами в форме семи разных команд. (Кирилл Бурдаков)

Игроки, забивавшие в чемпионате России за шесть и более клубов

Игрок

Голы

Кол-во клубов

Клубы

Спартак Гогниев

51

7

Динамо, ЦСКА, Ротор, Алания, Сатурн, Ростов, Урал

Павел Погребняк

45

7

Спартак, Шинник, Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал

Игорь Лебеденко

60

6

Торпедо, Локомотив, Сатурн, Ростов, Рубин, Терек

Алексей Медведев

57

6

Сатурн, Динамо, Томь, Кр.Советов, Сибирь, Рубин

Максим Бузникин

53

6

Лада, Спартак, Локомотив, Ротор, Ростов, Шинник

Дмитрий А.Смирнов

21

6

Торпедо-ЗИЛ, Спартак, Черноморец, Алания, Луч-Энергия, Арсенал

Игорь Шевченко

14

6

Кр.Советов, Луч-Энергия, Кубань, Сибирь, Уфа, Арсенал

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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