Погребняк повторил рекорд Гогниева

Павел Погребняк в матче против "Енисея" забил первый гол за "Урал" и повторил рекорд чемпионатов России. Уральцы стали седьмым клубом, в составе которого 35-летний форвард отличался в премьер-лиге. До него только Спартак Гогниев отмечался точными ударами в форме семи разных команд. (Кирилл Бурдаков)

Игроки, забивавшие в чемпионате России за шесть и более клубов