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Сегодня, 19:20

Первый тренер Чалова считает, что футболист своей игрой может привлечь внимание топ-клубов Европы

Алина Савинова
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Павел Коваль, первый тренер форварда ЦСКА Федора Чалова, оценил вероятность перехода футболиста в европейскую команду.

«Я думаю, что Чалов зимой не уедет в Европу. Летом, в конце сезона, может быть, он уедет. ЦСКА, наверное, не отпустит его сейчас, потому что в нападении останется один Заболотный. Если за него предложат хорошие деньги, то это другое дело, он сам хочет в Европу. Надо ехать и играть, а не сидеть. Переходить в хороший клуб, где решают большие европейские задачи. Своей игрой Чалов может привлечь внимание топ-клубов Европы. Он забивает голы, в сборной России забил, его рейтинг растет и он своей игрой доказывает», — цитирует Коваля Metaratings.ru.

Ранее Чалов после вручения ежегодной награды «Джентльмен года» признался, что мечтает поиграть в Европе.

25-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В 2022 году он на полгода уезжал в аренду в швейцарский «Базель». В текущем сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-chalova-svoei-igroi-fyodor-mozhet-privlech-vnimanie-top-klubov-evropy-312941/
Федор Чалов
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
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 - : -
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 - : -
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