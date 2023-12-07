Первый тренер Чалова считает, что футболист своей игрой может привлечь внимание топ-клубов Европы

Павел Коваль, первый тренер форварда ЦСКА Федора Чалова, оценил вероятность перехода футболиста в европейскую команду.

«Я думаю, что Чалов зимой не уедет в Европу. Летом, в конце сезона, может быть, он уедет. ЦСКА, наверное, не отпустит его сейчас, потому что в нападении останется один Заболотный. Если за него предложат хорошие деньги, то это другое дело, он сам хочет в Европу. Надо ехать и играть, а не сидеть. Переходить в хороший клуб, где решают большие европейские задачи. Своей игрой Чалов может привлечь внимание топ-клубов Европы. Он забивает голы, в сборной России забил, его рейтинг растет и он своей игрой доказывает», — цитирует Коваля Metaratings.ru.

Ранее Чалов после вручения ежегодной награды «Джентльмен года» признался, что мечтает поиграть в Европе.

25-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В 2022 году он на полгода уезжал в аренду в швейцарский «Базель». В текущем сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах РПЛ.